En Nueva York: los 5 requisitos para que los inmigrantes indocumentados saquen la licencia de conducir

En Nueva York existe un permiso que pueden obtener los indocumentados a través del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). La Ley de Acceso y Privacidad de la Licencia de Conducir, comúnmente llamada Ley de Luz Verde, permite a todos los residentes de la Gran Manzana mayores de 16 años solicitar el documento, independientemente de la ciudadanía o estatus legal en Estados Unidos.

Según la legislación, los solicitantes a quienes nunca se les haya emitido un Número de Seguro Social son elegibles para obtener un permiso no comercial o uno de aprendizaje estándar, que no se podrá usar para fines federales, como la Real ID o la tarjeta mejorada. Asimismo, advierten que este documento no se aplica a las identificaciones de no conductores.

La licencia para migrantes lleva una leyenda con la frase: "NO PARA FINES FEDERALES" New York State Department of Motor Vehicles

Licencia de conducir en Nueva York: cinco requisitos para los inmigrantes indocumentados

Todas las licencias de conducir estándar del estado de Nueva York son iguales. Independientemente de los documentos de prueba que el residente proporcione al momento de la solicitud, tienen la leyenda “No para propósitos federales” en la esquina superior derecha. Para obtenerla es necesario cumplir con ciertos requisitos, como:

1. Declaración jurada

El solicitante debe firmar una Declaración Jurada de que nunca se le ha emitido un Número de Seguro Social por parte de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. El Formulario NSS-1A se puede descargar en el sitio web del DMV de Nueva York, y está disponible en diversos idiomas, como español.

La licencia de conducir para indocumentados se emite por las oficinas del DMV del estado y requiere de cierta documentación Freepik

2. Comprobar identidad y residencia en Nueva York

Todos los solicitantes de una licencia de conducir estándar que no sean ciudadanos o no tengan un estatus legal en el país, deben mostrar una combinación de documentos para probar el nombre, fecha de nacimiento y residencia en el estado. El DMV tiene una herramienta en línea para ayudar a determinar qué documentos se deben presentar y se señala que no se aceptará documentación vencida.

3. Aprobar un examen escrito

El solicitante tiene que aprobar un examen escrito (de conocimientos). El Departamento aconseja estudiar el Manual del Conductor del Estado de Nueva York, que está en línea o se puede obtener una copia impresa en cualquier oficina del DMV. Debe ir a una oficina del DMV para solicitar un permiso y realizar la prueba.

Algunas, como las oficinas de White Plains, Huntington y License Express, no ofrecen pruebas de conocimientos y todas brindan asistencia de acceso lingüístico a personas con dominio limitado del inglés.

Las oficinas del DMV de Nueva York emiten las licencias de conducir estándar y otras como la Real ID Lisa C vía Google Maps

4. Aprobar examen práctico

También debe practicar la conducción y realizar un curso autorizado de pre-licencia, y una vez que el solicitante se sienta cómodo tras el volante, debe realizar y aprobar un examen práctico del DMV para obtener la licencia. Durante esta prueba, la persona estará en un vehículo junto a un examinador que le pedirá que demuestre que sabe conducir de manera segura.

5. Pagar una tarifa

Este documento para migrantes tiene un costo. El DMV estatal indica que las tarifas oscilan entre US$64,50 y US$107,50, pago que dependerá de la edad del solicitante. Además, todos los condados de la ciudad de Nueva York también cobran una tarifa del Distrito Metropolitano de Transporte Suburbano.

