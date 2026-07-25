Los trámites del Uscis que más tardan en 2026: lo que revela la nueva estadística oficial

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó las estadísticas del año fiscal 2026 (del 1° de octubre de 2025 y al 31 de mayo de 2026). Los registros permiten conocer cuánto tarda la agencia en resolver los distintos trámites.

Los formularios del Uscis con las esperas más largas

Las cifras corresponden a la mediana nacional de procesamiento para cada formulario y categoría. El organismo también explicó que estos valores representan una referencia estadística basada en los casos resueltos y no garantizan que todos los expedientes individuales tengan el mismo plazo.

Los informes detallan la mediana de meses que toma resolver solicitudes clave, tales como la naturalización, la residencia permanente y los permisos de trabajo Imagen ilustrada con IA

Los informes del Uscis revelaron que entre los procedimientos con mayor demora figuran:

Formulario I-130 (petición de familiar extranjero en adopciones): actualmente presenta una demora de 45,5 meses .

(petición de familiar extranjero en adopciones): actualmente presenta una demora de . I-730 (petición de familiar de asilado): el proceso para la reunificación de familiares de migrantes con asilo registra una mediana de 22,1 meses .

(petición de familiar de asilado): el proceso para la reunificación de familiares de migrantes con asilo registra una mediana de . I-130 (petición de familiar extranjero - familiar inmediato): este trámite tarda 12,9 meses .

(petición de familiar extranjero - familiar inmediato): este trámite tarda . I-956 (solicitud de designación de centro regional): este formulario, relacionado con el programa de inversionistas EB-5, muestra una espera de 10,7 meses .

(solicitud de designación de centro regional): este formulario, relacionado con el programa de inversionistas EB-5, muestra una espera de . I-90 (reemplazo de tarjeta de residente permanente): este trámite tiene una mediana de 8,5 meses .

(reemplazo de tarjeta de residente permanente): este trámite tiene una mediana de . I-485 (ajuste de estatus basado en el empleo): las solicitudes de green card por empleo tardan actualmente 5,7 meses.

Trámites del Uscis que redujeron sus tiempos de demora

Las estadísticas también reflejaron una disminución importante en procedimientos que anteriormente acumulaban varios años de espera. Entre los casos más notorios se encuentran:

Formulario I-918 (estatus de no inmigrante U): en el año fiscal 2022, este trámite tardaba 59 meses. Para el 2026, la mediana reportada es de 18,2 meses .

(estatus de no inmigrante U): en el año fiscal 2022, este trámite tardaba 59 meses. Para el 2026, la mediana reportada es de . I-829 (cancelación de condiciones de residente inversionista): bajó de 45,5 meses en 2022 a 10,6 meses en el año en curso.

(cancelación de condiciones de residente inversionista): bajó de 45,5 meses en 2022 a en el año en curso. I-601A (exención provisional por presencia ilegal): de los 31,7 meses que tardaba en 2022, en el presente año se sitúa en 24,1 meses .

(exención provisional por presencia ilegal): de los 31,7 meses que tardaba en 2022, en el presente año se sitúa en . I-140 (petición de trabajador inmigrante extranjero - sin procesamiento prioritario): redujo su tiempo de 9,3 meses en 2022 a 3,7 meses.

La información se organizó por número de formulario y categoría específica, lo que permitió observar cómo han evolucionado las esperas administrativas a lo largo del tiempo Imagen ilustrativa generada con IA

Entre los trámites más frecuentes, la solicitud de ciudadanía mediante el formulario N-400 presenta una mediana de 6,9 meses, una reducción frente a los registros de años anteriores.

En el caso del I-765, utilizado para solicitar autorización de empleo, la mayoría de las categorías reporta tiempos de resolución de entre uno y seis meses. Algunas solicitudes vinculadas a procesos pendientes de ajuste de estatus podrían mostrar demoras más prolongadas.

Cómo influye el procesamiento prioritario en los tiempos de Uscis

Los datos oficiales también mostraron diferencias entre los trámites regulares y aquellos que cuentan con procesamiento prioritario. Esta modalidad está disponible para determinados formularios y permite reducir los tiempos de resolución.

En el formulario I-129, destinado a trabajadores no inmigrantes, el procesamiento prioritario registra una mediana prácticamente inmediata durante el presente año. Por su parte, el trámite convencional alcanza aproximadamente 5,3 meses.

Una situación similar ocurre con el I-140, utilizado para trabajadores inmigrantes. Con el servicio prioritario, la resolución se produce en un plazo mínimo de 1,1 meses, mientras que la vía regular mantiene una espera de 3,7 meses.

Cómo consultar los tiempos y el estado de un caso en el Uscis

Uscis dispone de herramientas oficiales para que cada solicitante consulte tanto los tiempos estimados como el avance de su expediente. Para conocer el plazo promedio de un trámite, es necesario seleccionar el formulario, la categoría correspondiente y la oficina que procesa la solicitud.

Cómo crear una cuenta de Uscis online

La agencia recuerda que el tiempo publicado representa el período que tardó en resolverse el 80% de los casos similares durante los últimos seis meses, por lo que debe interpretarse como una estimación estadística. Quienes deseen revisar el estado específico de su expediente pueden utilizar la herramienta de Estatus de Caso en Línea.

Para acceder, se deberá ingresar el número de recibo de 13 caracteres que figura en la notificación enviada por el organismo migratorio. Además, cuando un caso supera los plazos previstos, la agencia ofrece un sistema para presentar consultas por demora y determinar si corresponde iniciar un reclamo formal.