Cómo verificar los tiempos de espera actuales del Uscis para cualquier trámite

Miles de personas mantienen trámites migratorios en curso ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Para quienes esperan una resolución, la agencia cuenta con plataformas en línea que permiten consultar tanto el estado de un expediente como los tiempos de procesamiento vigentes para cada categoría de solicitud.

Los pasos a seguir para verificar los tiempos de espera actuales del Uscis

La información publicada por el organismo migratorio sirve como referencia para conocer cuánto demoran los distintos procedimientos, aunque no representa una fecha exacta de resolución. Los datos se actualizan periódicamente y reflejan tendencias observadas en casos recientes.

Las estimaciones publicadas representan el tiempo que toma completar el 80% de las solicitudes Facebook Uscis

El sistema también permite identificar cuándo una solicitud supera los plazos considerados habituales y cuándo el solicitante puede presentar una gestión para pedir información adicional sobre su expediente.

Para verificar los tiempos de espera actuales de cualquier trámite ante el Uscis, se deben seguir estos pasos:

Reunir la información necesaria del caso : antes de utilizar la herramienta, es necesario contar con la notificación de recibo enviada por la agencia. En ese documento figura el número del formulario presentado, la categoría correspondiente y la oficina encargada de procesar el caso.

: antes de utilizar la herramienta, es necesario contar con la notificación de recibo enviada por la agencia. En ese documento figura el número del formulario presentado, la categoría correspondiente y la oficina encargada de procesar el caso. Acceder a la herramienta en línea : visitar la página oficial de tiempos de procesamiento de casos de Uscis.

: visitar la página oficial de tiempos de procesamiento de casos de Uscis. Completar los campos requeridos : en la herramienta, se deberá seleccionar el formulario que corresponda al trámite en cuestión en el menú desplegable. También se pedirá completar la situación específica (por ejemplo, “basada en la familia” o “basada en el empleo”).

: en la herramienta, se deberá seleccionar el formulario que corresponda al trámite en cuestión en el menú desplegable. También se pedirá completar la situación específica (por ejemplo, “basada en la familia” o “basada en el empleo”). Seleccionar la oficina : en un menú desplegable, el usuario tendrá que elegir la oficina local o el centro de servicio que aparece en su notificación.

: en un menú desplegable, el usuario tendrá que elegir la oficina local o el centro de servicio que aparece en su notificación. Presionar el botón: para finalizar, se deberá hacer clic en “obtener el tiempo de procesamiento”.

En algunos procedimientos, especialmente aquellos vinculados con ajustes de estatus o naturalización, los casos pueden estar asociados a oficinas locales aunque inicialmente hayan sido recibidos por otras unidades administrativas. El Uscis también ha concentrado parte de sus operaciones bajo el modelo denominado Service Center Operations (Scops), que reorganiza determinados procesos.

Los solicitantes pueden enviar una consulta formal si su trámite presenta retrasos inusuales Uscis.gov

Cómo interpretar los resultados que muestra el Uscis

Una vez completada la consulta, la plataforma informa un plazo expresado generalmente en meses. Ese número representa el tiempo que la agencia necesitó para finalizar el 80% de los casos similares resueltos durante los seis meses anteriores.

Por esa razón, los valores publicados deben entenderse como una estimación estadística y no como una garantía de resolución dentro de ese período. Cada expediente puede presentar particularidades que modifiquen los tiempos finales.

Debajo de la estimación principal, el organismo migratorio incluye una herramienta adicional para determinar cuándo un solicitante está habilitado para presentar una consulta formal por demora. Para ello, se debe ingresar la fecha de recepción del trámite.

Cuáles son los plazos de algunos trámites frecuentes

Los tiempos de procesamiento varían según el formulario y la oficina responsable. Entre los casos más consultados figuran:

Formulario I-90 (reemplazo de tarjeta de residente permanente) : para la emisión o reemplazo inicial procesado en las Scops, el 80% de los casos se completan en siete meses .

: para la emisión o reemplazo inicial procesado en las Scops, el 80% de los casos . Formulario I-102 (reemplazo de documento de entrada/salida I-94) : el tiempo de espera es de 12 meses .

: el tiempo de espera es de . Formulario I-485 (ajuste de estatus - basado en el empleo) : cuando se selecciona “todas las oficinas locales”, el tiempo promedio es de nueve meses .

: cuando se selecciona “todas las oficinas locales”, el tiempo promedio es de . Formulario I-485 (ajuste de estatus - basado en la familia) : los tiempos varían por ciudad. En Chicago el tiempo de espera es de 11,5 meses, en Nueva York es de 13,5, en Houston es de 15,5 y en Los Ángeles de 16,5 meses .

: los tiempos varían por ciudad. En Chicago el tiempo de espera es de 11,5 meses, en Nueva York es de 13,5, en Houston es de 15,5 y en Los Ángeles de . Formulario I-765 (autorización de empleo): para las solicitudes basadas en el TPS para El Salvador procesadas en SCOPS, el tiempo es de 12,5 meses.

Cómo crear una cuenta de Uscis online

Cómo verificar el estado de un caso migratorio

Además de los tiempos generales, el Uscis ofrece una herramienta para consultar el avance de un expediente individual. Para acceder a esa información se requiere el número de recibo asignado al caso, compuesto por un codigo alfanumerico.

Al ingresar ese identificador en el sistema de seguimiento, el usuario puede visualizar la actualización más reciente registrada por la agencia. Quienes gestionaron sus trámites mediante una cuenta en línea también pueden revisar información adicional desde su perfil personal.

El seguimiento digital permite conocer si el caso continúa en revisión, si fue aprobada una etapa del proceso o si existe algún requerimiento pendiente por parte de las autoridades migratorias.