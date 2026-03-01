Alerta migrantes: los cinco errores más comunes en el Formulario N-400 que provocan rechazos de naturalización en EE.UU.
Completarlo es el paso final hacia el sueño americano, pero el proceso debe ser riguroso, ya que el Uscis no perdona equivocaciones
- 3 minutos de lectura'
Completar el Formulario N-400 es el paso final hacia la ciudadanía estadounidense, pero también uno de los más exigentes. Un simple descuido en la cronología de viajes o en la firma puede ser suficiente para que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) demore el trámite durante meses o incluso emita un rechazo.
Cuáles son los 5 errores más frecuentes en el Formulario N-400 que provocan rechazos
El N-400 es la solicitud oficial de naturalización. Cualquier error en su llenado —información incompleta, datos inconsistentes o respuestas incorrectas— puede afectar negativamente el proceso, según advierte el Uscis.
También es fundamental que los datos consignados coincidan exactamente con los registros previos del solicitante ante las autoridades migratorias. Inconsistencias en fechas de residencia, empleo o estado civil pueden generar solicitudes de evidencia adicional (RFE) y extender los plazos de resolución.
- Olvidar firmar el documento
No firmar el Formulario N-400 es un error crítico. Uscis no procesa solicitudes sin firma, por lo que el paquete es devuelto de inmediato. Esto genera demoras significativas y obliga al solicitante a reiniciar parte del trámite.
- No declarar viajes de más de seis meses
Omitir viajes al exterior de más de seis meses puede derivar en la denegación de la naturalización por incumplimiento del requisito de residencia continua.
Si el solicitante permaneció fuera de Estados Unidos por más de seis meses pero menos de un año, debe presentar evidencia que demuestre que mantuvo su residencia en el país. Entre los documentos válidos se incluyen:
- Estados de cuenta de alquiler o hipoteca.
- Estados bancarios o de tarjetas de crédito.
- Registro y seguro del automóvil.
- Pasaporte con sellos de entrada y salida.
- Transcripciones de impuestos del IRS.
- Otros comprobantes que acrediten residencia en Estados Unidos.
- Omitir multas de tránsito o antecedentes
No declarar multas de tránsito, arrestos, detenciones o citaciones —aunque sean infracciones menores— puede retrasar o complicar el proceso. Uscis exige informar toda interacción con autoridades policiales.
El solicitante debe declarar estos antecedentes en el formulario y llevar la documentación correspondiente a la entrevista de naturalización.
- Usar una versión obsoleta del formulario
La fecha de edición del formulario aparece al pie de cada página, en formato mm/dd/aa. Si se presenta una versión antigua, faltan páginas o estas pertenecen a distintas ediciones, la solicitud puede ser rechazada.
Los formularios están disponibles gratuitamente en el sitio oficial de Uscis y es responsabilidad del solicitante verificar que utiliza la versión vigente.
- No pagar la tarifa correcta
La solicitud de naturalización requiere el pago de una tarifa específica. Enviar un monto incorrecto, no incluir el pago o utilizar un método no aceptado provoca el rechazo automático.
La tarifa es de US$760 si se presenta en papel y de US$710 si se realiza en línea. En ciertos casos, es posible solicitar una reducción o exención, siempre que se cumplan los requisitos y se presente la documentación correspondiente.
Evitar estos errores permite ahorrar tiempo y dinero, proteger el estatus migratorio y avanzar de manera más fluida en el camino hacia la ciudadanía.
