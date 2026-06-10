Markwayne Mullin, secretario del DHS: “Si mientes en tus procedimientos de inmigración, pierdes ese privilegio”

La administración del presidente Donald Trump impulsa una iniciativa para quitar la ciudadanía a migrantes naturalizados que cometan delitos graves. Al respecto, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, enfatizó que convertirse en ciudadano estadounidense es “un privilegio” y que actuarán contra quienes manipulen el sistema.

Qué dijoMullin sobre la ciudadanía estadounidense y la desnaturalización

A través de una publicación en redes sociales, el secretario Mullin declaró que la ciudadanía estadounidense debe ganarse honestamente. “Si vienes aquí rompiendo nuestras leyes y mientes en tus procedimientos de inmigración, pierdes ese privilegio”, sostuvo.

El secretario Mullin aseguró que el DHS utilizará todos los recursos disponibles para desnaturalizar a quienes manipulen el sistema de migración X @SecMullinDHS

Además, añadió que el organismo que dirige no se quedará de brazos cruzados mientras los estadounidenses son perjudicados por criminales, como delincuentes sexuales, perpetradores de fraude y traficantes de drogas que, dijo, “han explotado nuestra generosidad y manipulado nuestro sistema de inmigración”.

En ese sentido, alertó que desde el DHS buscarán utilizar todos los recursos legales disponibles que permitan desnaturalizar y deportar a los extranjeros que mientan en su proceso para obtener la ciudadanía.

El plan del DOJ para revocar la ciudadanía a 17 naturalizados acusados de fraude

El mensaje de Mullin iba acompañado de un enlace a una nota de CBS en el que se señala que la administración Trump busca revocar la ciudadanía a 17 naturalizados acusados de fraude migratorio.

Bajo el argumento de que las personas ocultaron su actividad delictiva cuando solicitaron la ciudadanía estadounidense o no cumplían con los requisitos para naturalizarse, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) impulsa la desnaturalización ante los tribunales federales. Según el organismo, aún con conocimiento de que obviaron información, estas personas siguieron adelante con el trámite, por lo que se presume su falta de buen carácter moral, uno de los requisitos para la solicitud.

De acuerdo con CBS, esta ofensiva judicial representa el mayor esfuerzo del gobierno estadounidense hasta la fecha para revocar la ciudadanía y es una muestra de que la administración federal intensificó los procesos de ese tipo, por ejemplo, al ampliar las categorías prioritarias para la desnaturalización.

Los casos de fraude, delitos sexuales y narcotráfico incluidos en la ofensiva de desnaturalización

En el artículo de CBS se enlistan algunos de los casos de las 17 personas que fueron acusadas de fraude migratorio y próximamente podrían perder la ciudadanía por naturalización:

Un haitiano acusado de abusar sexualmente de su hija.

Un hombre de la antigua Yugoslavia condenado por abusar sexualmente de un menor de 15 años.

Un migrante mexicano condenado por recibir imágenes sexualmente explícitas de menores.

Un exsacerdote católico nacido en Colombia acusado de abuso sexual infantil.

Un hombre nacido en Filipinas que se declaró culpable de un delito sexual contra un menor.

Un migrante indio acusado de presentar solicitudes fraudulentas de visa H-1B.

La hija de un narcotraficante colombiano acusada de lavado de dinero.

Un hombre nacido en Jamaica condenado por fraude electrónico.

Una mujer nacida en Cuba acusada de estafar a un casino tribal.

Según las leyes estadounidenses la ciudadanía puede revocarse si se comenten delitos graves Unsplash

Por qué la desnaturalización en EE.UU. es un proceso inusual, largo y complejo

Con base en las cifras oficiales presentadas por parte del DHS, la revocación de la ciudadanía por naturalización es un procedimiento muy poco común. Entre 1990 y 2017, se presentaron, en promedio, 11 demandas de ese tipo al año.

La ley federal permite al gobierno revocar la ciudadanía a personas que durante el proceso de naturalización cometieron fraude, por ejemplo, ocultaron información, como sus antecedentes penales.

Sin embargo, de acuerdo con CBS, se trata de un proceso largo y complejo que requiere que las autoridades convenzan a los jueces de retirar la ciudadanía mediante procedimientos civiles o penales en tribunales federales. Además, se permite a los ciudadanos impugnar la orden para intentar conservar su ciudadanía. Si un tribunal revoca la ciudadanía, la persona puede volver a una condición migratoria previa o quedar expuesta a un proceso de remoción, según el caso.