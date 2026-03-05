Quién es Markwayne Mullin, el exluchador de MMA nominado por Donald Trump para reemplazar a Kristi Noem en el DHS
El presidente de EE.UU. confirmó la noticia a través de su cuenta de Truth Social; fue miembro de la Camára de Representantes y actualmente es senador por Oklahoma
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció la destitución de Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Para dicho rol, nominó a Markwayne Mullin, actual senador por Oklahoma.
Markwayne Mullin, el nuevo jefe del DHS
Mullin nació en Tulsa el 26 de julio de 1977. Asistió a la escuela secundaria Stilwell y luego se matriculó en el Missouri Valley College con una beca de lucha libre hasta los 20 años, según consignó en su biografía oficial.
El actual senador completó sus estudios universitarios en 2010 y se licenció en Ciencias Aplicadas en Tecnología de la Construcción en el Instituto Tecnológico de la Universidad Estatal de Oklahoma. En 2018 recibió un doctorado honoris causa del Bacone College.
Durante esa etapa, se enfermó el padre del Markwayne, Jim Mullin, por lo que él y su esposa Christie pospusieron sus estudios para salvar el negocio familiar de plomería, Mullin Plumbing.
Durante las dos décadas siguientes, la pareja expandió su pequeña empresa de plomería hasta convertirla en una compañía de servicios domésticos más grande, que atiende al este de Oklahoma y al noroeste de Arkansas.
La carrera deportiva de Markwayne Mullin
Previo a dedicarse a la política, compitió como artista marcial mixto profesional. Fue incluido en el Salón de la Fama de la Lucha Libre de Oklahoma en 2016 y, pese a que ya se retiró, se ha mantenido activo en la comunidad de lucha libre.
En la actualidad, además de ser senador federal, se dedica los fines de semana a entrenar a sus hijos y otros jóvenes atletas en torneos de lucha libre por todo el país.
Cómo inició la carrera política de Markwayne Mullin
El republicano fue elegido por primera vez para la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2012 para representar al 2° Distrito Congresional de Oklahoma, según consignó The Washington Times.
Cumplió cinco mandatos antes de presentarse a las elecciones especiales de 2022 para luego ocupar la vacante en el Senado que dejó el republicano Jim Inhofe. En noviembre de ese mismo año ganó los comicios y asumió el cargo en 2023.
De igual modo, es miembro inscrito de la Nación Cherokee y el primer ciudadano tribal en servir en el Senado de Estados Unidos en casi dos décadas. También, es el segundo ciudadano de la Nación Cherokee que forma parte de la cámara alta.
