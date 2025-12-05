Cuáles son los estadounidenses naturalizados a los que Donald Trump busca quitarles la ciudadanía

El tiroteo contra dos miembros de la Guardia Civil, uno de los cuales murió, ha llevado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a intensificar su cruzada en contra de la inmigración. Recientemente, el mandatario republicano señaló que podría quitarles la ciudadanía a ciertos naturalizados. Estos son los detalles.

Trump busca desnaturalizar a ciertos migrantes: qué dijo

El presidente Trump señaló el pasado domingo 30 de noviembre, al hablar con periodistas a bordo del Air Force One, que, sin duda alguna, desnaturalizaría a algunos ciudadanos estadounidenses si tuviera la autoridad.

La naturalización es el proceso por medio del cual se otorga la ciudadanía estadounidense a un extranjero después que este haya cumplido con los requisitos establecidos por el Congreso de EE.UU. en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), indica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. ( Uscis , por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la agencia, durante la última década, Estados Unidos ha dado la bienvenida a más de 7,9 millones de naturalizados.

Cuáles son los estadounidenses a los que Trump les quitaría la ciudadanía

“Tenemos delincuentes que entraron a nuestro país y se naturalizaron, quizás a través de Biden, o de alguien que no sabía lo que hacía”, explicó Trump a Weijia Jiang, de CBS News.

El mandatario agregó: “Si tuviera el poder para hacerlo, no estoy seguro de poder, pero si lo tuviera, desnaturalizaría, sin duda”. “Ya tenemos suficientes problemas. No queremos a esa gente”.

El mensaje del presidente hace énfasis en que cualquier intento de revocar la ciudadanía se aplicaría únicamente a los naturalizados que hayan sido condenados por cometer delitos, y que dichas medidas dependerían de los límites de la autoridad presidencial, explica Newsweek.

De acuerdo con el medio citado, los funcionarios aún no han proporcionado detalles específicos sobre qué casos podrían procesarse ni cómo la administración determinaría la elegibilidad.

¿El presidente de EE.UU. le puede quitar la ciudadanía a un naturalizado?

Amelia Wilson, profesora adjunta de derecho y directora de la Clínica de Justicia Migratoria, comentó a Newsweek que el presidente no tiene la autoridad para revocar la ciudadanía por sí solo. La desnaturalización solo puede realizarse mediante una orden judicial, y la persona afectada debe tener pleno derecho al debido proceso.

En ese sentido, el Manual de Políticas del Uscis señala: “A diferencia de la mayoría de los demás procedimientos de inmigración que la agencia gestiona en el ámbito administrativo, la revocación de la naturalización solo puede realizarse en un tribunal federal”.

Según la legislación estadounidense vigente, las causas generales de revocación de la naturalización son:

Obtención ilegal de naturalización, generalmente mediante fraude.

Ocultación de un hecho material.

Tergiversación deliberada.

La revocación de la ciudadanía a veces se denomina "desnaturalización" ILONA SHOROKHOVA - Freepik

Sin embargo, las condenas penales posteriores a la naturalización, por sí solas, generalmente no constituyen fundamento legal para la revocación, afirmó Wilson. “El gobierno tiene una gran carga de la prueba para demostrar que la desnaturalización está justificada”, añadió.

De acuerdo con el medio citado, ampliar la desnaturalización para incluir la actividad delictiva posterior a la obtención de la ciudadanía “representaría una desviación significativa de la práctica actual y probablemente enfrentaría impugnaciones legales en tribunales federales”.