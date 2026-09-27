Son de origen mexicano, pero nacieron en Estados Unidos y buscan otra nacionalidad para huir del ICE y sus redadas

Ciudadanos estadounidenses de origen mexicano tramitan el registro de su nacionalidad mexicana en medio de la incertidumbre generada por los operativos migratorios y las posibles separaciones de familias de estatus mixto. El trámite aparece para estas personas como una alternativa de resguardo frente a eventuales operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Por qué personas con ciudadanía de EE.UU. y ascendencia mexicana piden la doble nacionalidad

Las personas nacidas en Estados Unidos e hijas de padres mexicanos poseen el derecho legal a solicitar la ciudadanía de México. De acuerdo con un reporte de N+ Unvisión, muchas de estas familias explican que el trámite es una estrategia de preparación ante la posibilidad de que la permanencia en suelo estadounidense resulte inviable.

Al obtener la nacionalidad mexicana no se pierde la ciudadanía estadunidense Freepik - Freepik

La preocupación por el endurecimiento de las políticas de inmigración motiva a estas personas a asegurar sus derechos en el país de origen de sus padres. Ante este escenario, según consideran, la obtención de la nacionalidad mexicana garantiza un refugio seguro y formal frente a cualquier eventualidad o desplazamiento forzado.

El aumento de solicitudes registrado en el Consulado de México en Los Ángeles

El Consulado General de México en la ciudad de Los Ángeles registró un incremento en las peticiones de ciudadanía mexicana. La entidad consular confirmó que el alza corresponde a solicitudes presentadas por personas que ya cuentan con la nacionalidad estadounidense.

La sede diplomática en California atiende un flujo de usuarios que acuden a registrar su nacimiento bajo la legislación mexicana.

La preocupación de los individuos con ascendencia mexicana creció ante recientes casos en los que el ICE arrestó a personas con ciudadanía estadounidense ICE

Según un reporte de Los Angeles Times, entre 2024 y 2025, las solicitudes de ciudadanía mexicana se dispararon un 161% en el consulado de Los Ángeles. Asimismo, entre enero y agosto de 2026, se registró un promedio mensual de 585 peticiones, contra las 528 del año pasado.

Las oficinas consulares procesan los expedientes para entregar las actas de nacimiento y los pasaportes correspondientes a los solicitantes.

Recientes operativos migratorios del ICE y detenciones contra ciudadanos estadounidenses

Los operativos del ICE afectaron incluso a personas nacidas en territorio estadounidense. Por ejemplo, el 11 de septiembre en la localidad de El Álamo, Texas, agentes de inmigración detuvieron a dos jóvenes ciudadanos estadounidenses que se dirigían a enlistarse en el Ejército.

Durante esa intervención, los agentes utilizaron gas pimienta y agredieron físicamente a los jóvenes, según los testimonios recopilados. Un video grabado por un testigo presencial registró el momento en el que uno de los agentes le propinó varios golpes en el rostro a uno de los jóvenes.

El arresto del ICE de un ciudadano estadounidense en Illinois

Además, en otros incidentes documentados, las acciones de las autoridades migratorias provocaron la separación de familias hispanas o el retorno a sus países de origen. Por ejemplo, dos hermanas ciudadanas estadounidenses dejaron el país para reunirse en Honduras con su madre, a quien las autoridades deportaron en julio tras un operativo.

Adicionalmente, según estos reportes, familiares de miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses sufrieron arrestos y reclusiones de varios meses en centros de detención para migrantes.