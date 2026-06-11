Es oficial en Nueva York: qué migrantes pueden obtener la licencia de conducir con documentos del Uscis

La normativa vigente en Nueva York permite que personas migrantes accedan a una licencia de conducir sin importar su situación migratoria. Sin embargo, los requisitos y el tipo de credencial disponible dependen de la documentación presentada y en algunos casos requieren de papeles del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Qué migrantes pueden obtener una licencia Real ID en Nueva York

La licencia Real ID, también utilizada para fines federales, exige acreditar presencia legal en Estados Unidos. Por ese motivo, determinados inmigrantes con documentación migratoria vigente del Uscis pueden solicitar este tipo de credencial ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

Qué se necesita para rendir un examen de la licencia de conducir en el DMV de Nueva York

Dentro de ese grupo se encuentran:

Los solicitantes de asilo que poseen permisos de trabajo válidos.

que poseen válidos. Los residentes permanentes con green card vigente o vencida dentro de los plazos permitidos.

vigente o vencida dentro de los plazos permitidos. Las personas reconocidas como refugiados.

También pueden acceder quienes mantengan una condición migratoria temporal autorizada, como:

Estudiantes internacionales con visas F o M .

. Participantes de programas de intercambio con visa J .

. Beneficiarios de programas de protección temporal como el TPS .

. Permisos de empleo emitidos por el Uscis.

Los titulares que acrediten una presencia legal temporal suelen recibir documentos vinculados a la duración de su autorización. En esos casos, la licencia refleja la fecha asociada al registro migratorio correspondiente.

Cuando el permiso de permanencia o de trabajo es renovado, el conductor debe actualizar la información ante el DMV para obtener una nueva credencial con la vigencia modificada.

Los documentos de Uscis que sirven para solicitar la licencia en Nueva York

Para obtener un permiso de conducir en Nueva York, el DMV utiliza un sistema de verificación basado en puntos. Los solicitantes deben reunir un mínimo de seis puntos mediante distintos documentos de identidad.

Distintas categorías de migrantes pueden tramitar su licencia de conducir en Nueva York con documentos del Uscis DMV

Según la información oficial, entre los comprobantes aceptados figuran:

Pasaporte extranjero con visa estadounidense e I-94 vigente o sello I-551; esto otorga cuatro puntos.

estadounidense e I-94 vigente o sello I-551; esto otorga cuatro puntos. Tarjeta de Autorización de Empleo ( EAD , por sus siglas en inglés) vigente suma tres puntos.

, por sus siglas en inglés) vigente suma tres puntos. Tarjeta de residente permanente vigente (green card) otorga tres puntos.

vigente (green card) otorga tres puntos. Certificado de ciudadanía o naturalización suma tres puntos.

suma tres puntos. Permiso de reingreso o documento de viaje de refugiado vigente; esto suma tres puntos.

de refugiado vigente; esto suma tres puntos. Notificación de acción: es útil para demostrar que una solicitud de asilo o renovación de permiso de trabajo está pendiente.

El permiso de conducir estándar habilita la conducción de vehículos particulares en Nueva York, mientras que la Real ID incorpora funciones de identificación aceptadas por organismos federales.

Qué ocurre si el solicitante de una licencia no tiene número de Seguro Social en Nueva York

La ausencia de un número de Seguro Social (SSN, en inglés) no impide solicitar una licencia estándar en Nueva York. Las personas que nunca obtuvieron uno pueden completar una declaración jurada específica en la que indiquen esa situación.

Además de ese formulario, el interesado deberá presentar la documentación necesaria para acreditar identidad, fecha de nacimiento y domicilio dentro del estado, bajo los criterios del sistema de puntos establecido por el DMV. En algunos casos, aquellos que no reúnen las condiciones para obtener un SSN pueden presentar una constancia de inelegibilidad para avanzar en la solicitud de una Real ID.

Bajo la Ley de Luz Verde cualquier persona de 16 años o más puede solicitar una licencia de conducir, independientemente de su estatus legal DMV de Nueva York

Por otro lado, Nueva York mantiene vigente la denominada Ley de Luz Verde, una disposición que habilita a los residentes mayores de 16 años a solicitar una licencia de conducir, independientemente de su ciudadanía o condición migratoria. Esta medida abrió el acceso al documento para miles de inmigrantes, aunque la categoría del permiso y su alcance dependen de los comprobantes de identidad.

Limitaciones para quienes obtienen una licencia de Nueva York sin SSN

Las licencias emitidas sin acreditar estatus legal federal o sin determinados requisitos federales incluyen la inscripción “Not for federal purposes”. Esa leyenda indica que el documento permite conducir legalmente dentro del estado, pero no puede utilizarse para abordar vuelos domésticos ni para ingresar a ciertas instalaciones gubernamentales.

Además, quienes tramiten el permiso bajo estas condiciones podrían encontrar restricciones para utilizar algunos servicios digitales del DMV, por lo que determinados procedimientos deberán realizarse presencialmente o por correo.