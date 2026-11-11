Miles de venezolanos en un limbo migratorio podrían recuperar el TPS si la Corte Suprema falla a favor el 20 de noviembre

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito mantiene en pausa, al menos hasta el 20 de noviembre, la posibilidad de que miles de venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) recuperen ese beneficio, tras conceder a la administración Trump una suspensión administrativa de 14 días el 3 de noviembre. A la fecha, no está restablecido, y el Gobierno podría pedir a la Corte Suprema que intervenga para evitar su reactivación.

Fecha clave del TPS para inmigrantes venezolanos en EE.UU.

En una orden del 30 de octubre, el Noveno Circuito negó el pedido del Gobierno de suspender la orden del tribunal de distrito y anunció que fijará un calendario acelerado para los alegatos de fondo.

La pausa comenzó a correr el 6 de noviembre y el tribunal puede acortarla, extenderla o reemplazarla.

El Uscis mantiene el anuncio que confirma la suspensión del TPS para los venezolanos el 2 de octubre de 2026 Captura de pantalla/Uscis

Una suspensión administrativa es una pausa breve para que el tribunal decida un pedido y no define quién tiene la razón.

Reactivación del TPS para venezolanos: por qué no sería automática

Julio Henriquez, uno de los abogados de inmigración demandantes, dijo a Telemundo que el TPS podría restablecerse después del 20 de noviembre, pero “no va a ser un proceso sencillo”.

Los abogados aseguran que quienes salieron de Estados Unidos con TPS no quedarían protegidos por la decisión.

USVisa agrega que los documentos de TPS vencidos siguen sin ser válidos y que, hasta el 6 de noviembre, bufetes reportaron que no había nueva guía del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

TPS como único estatus migratorio: riesgos y alternativas para venezolanos

El abogado de inmigración Jesús Reyes señaló que quienes no tienen otro estatus legal quedan expuestos a procesos de deportación y pierden la autorización de empleo vinculada al TPS.

Quienes solicitaron asilo pueden continuar ese trámite y, según cada caso, mantener o pedir un permiso de trabajo basado en esa solicitud pendiente, indicó Reyes.

La Alianza Nacional del TPS sostiene que la única solución es que el Congreso apruebe una ley que garantice la residencia permanente, dijo su coordinadora Doris Landaverde a Telemundo.

Venezolanos en EE.UU. y qué puede pasar después del 20 de nociembre

El 20 de noviembre marca el fin previsto de la pausa judicial, no un fallo de fondo.

El litigio se centra en quienes tuvieron TPS bajo la designación de 2023. Para algunos titulares de la designación de 2021, los reportes difieren.

Si el TPS se restableciera, no sería de forma automática ni cubriría a quienes salieron del país.

El mismo sitio recomienda no usar documentos de TPS vencidos para trabajar, viajar ni probar estatus.

También aconseja reunir los comprobantes (I-797, I-94, permiso de trabajo y recibos) y consultar la página del Uscis hacia el 20 de noviembre.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos se encuentra en una situación de incertidumbre y pausa legal al menos hasta el 20 de noviembre Imagen generada con IA

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.