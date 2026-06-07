Actualización PM-602-0199 de Uscis: el riesgo de deportación al pedir la green card para un grupo de migrantes

El Uscis emitió el memorando de política PM-602-0199, que reencuadra el ajuste de estatus (la vía para obtener la residencia permanente sin salir del país) como un “beneficio discrecional extraordinario” y un “acto de gracia administrativa”. El cambio eleva el estándar de aprobación para todas las solicitudes presentadas dentro de EE.UU., incluidas las de quienes tramitan la green card por matrimonio con un ciudadano o ciudadana. El memorando entró en vigor de inmediato y se aplica tanto a casos en trámite como a nuevas solicitudes, aunque la agencia no aclaró formalmente ese alcance.

Qué dice el memorando PM-602-0199 y qué no dice

El texto del memorando no elimina ninguna categoría migratoria ni introduce requisitos de elegibilidad nuevos. Lo que hace es instruir a los oficiales de Uscis a tratar el ajuste de estatus como una medida de alivio excepcional frente al proceso estándar de tramitación consular en el exterior, y a evaluar cada caso pesando factores positivos y negativos en su totalidad.

Un retraso de la solicitud de la green card no significa necesariamente que el caso haya sido rechazado Imagen ilustrativa generada con IA

La frase “solo en circunstancias extraordinarias”, que generó alarma generalizada, no aparece en el cuerpo del memorando. Provino de un comunicado de prensa político de la agencia, no de la guía de adjudicación que rige las decisiones de los oficiales.

Entre los factores que el memorando identifica como negativos (y que ahora pesan formalmente en la decisión) están:

Haber excedido el período de validez del estatus no inmigrante

No haber mantenido el estatus durante la permanencia en el país

Haber ingresado con la intención previa de solicitar la green card

Haber cometido fraude ante cualquier agencia gubernamental

La ausencia de esos factores ya no es suficiente: los solicitantes deben acreditar activamente por qué su caso merece aprobación.

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Los cónyuges de ciudadanos estadounidenses se encuentran entre los grupos de mayor exposición bajo el nuevo marco. La razón es paradójica: la ley no les exige estar en estatus legal al momento de presentar el ajuste de estatus, lo que históricamente los beneficiaba. Bajo el memorando PM-602-0199, esa misma flexibilidad los coloca en el centro del análisis discrecional ampliado.

Quienes ingresan con visas de turista (B-1/B-2) o visas de estudiante (F-1) enfrentan escrutinio adicional porque esas categorías no contemplan intención de inmigrar. Permanecer en el país mientras se tramita la green card puede interpretarse ahora como conducta inconsistente con el propósito de admisión original, según múltiples firmas de inmigración que analizaron el memorando.

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El escenario se agudiza porque el memorando opera sobre un antecedente ya vigente desde agosto de 2025: una guía de Uscis que autoriza emitir un Notice to Appear (el documento que inicia un proceso de deportación) contra solicitantes sin estatus legal válido cuya petición sea denegada. El riesgo de remoción, por lo tanto, no se activa al presentar la solicitud sino cuando hay denegación y ausencia de visa vigente en ese momento.

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Si hay una solicitud en trámite, las firmas de inmigración que han revisado el memorando recomiendan no retirarla. Continuar el caso sigue siendo la posición mayoritaria entre los abogados especializados. Lo que sí cambió es el nivel de documentación necesario: reunir evidencia de vínculos familiares sólidos, historial de cumplimiento migratorio, declaraciones de impuestos, registros de empleo y cartas de empleadores o comunidad puede ser determinante si el caso recibe una Solicitud de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés) o una Notificación de Intención de Denegar (NOID), instrumentos que los abogados ya reportan con mayor frecuencia desde la publicación del memorando.

En 2024 se otorgaron aproximadamente 1,4 millones de green cards, de las cuales cerca de 820.000 fueron aprobadas mediante ajuste de estatus Imagen generada con inteligencia artificial

Uscis no publicó un cronograma de implementación ni orientación específica sobre cómo el memorando afectará a distintas categorías de solicitantes. El propio texto anticipa que la agencia “puede” emitir guía adicional, sin garantizar que será pública. Hasta entonces, el alcance completo de la política sigue sin estar definido.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.