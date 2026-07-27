Noticias de la Corte Suprema: TPS y fallos recientes que afectan a los migrantes en EE.UU.

La Corte Suprema de Estados Unidos cerró junio con una serie de decisiones que modifican aspectos centrales de la política migratoria y del alcance de las facultades del gobierno federal. Los fallos abarcan desde el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de Haití y Siria hasta las atribuciones de los agentes fronterizos respecto de determinados titulares de residencia permanente.

Corte Suprema y TPS: aval para poner fin a la protección temporal de haitianos y sirios

La resolución de mayor impacto fue la que habilitó a la administración federal a avanzar con el fin del TPS para ciudadanos de Haití y Siria.

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Según informó Courthouse News, la mayoría conservadora del tribunal concluyó que las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sobre la designación, extensión o finalización del TPS no pueden ser revisadas por los tribunales, al interpretar que la ley excluye expresamente ese control judicial.

La decisión dividió al máximo tribunal en líneas ideológicas. La mayoría sostuvo que cada paso seguido por la secretaria forma parte del proceso administrativo protegido por la legislación, mientras que la minoría liberal advirtió que el criterio deja sin herramientas a los jueces para controlar si el procedimiento legal fue respetado antes de retirar una protección migratoria.

El fallo fue aprobado por una mayoría de seis jueces frente a tres votos en contra. Como consecuencia, quedaron sin efecto las órdenes de tribunales inferiores que habían bloqueado la revocación del beneficio.

En el caso de Siria, el programa comenzó en 2012 durante la presidencia de Barack Obama, en medio de la guerra civil iniciada bajo el gobierno de Bashar al-Assad. Posteriormente,, fue renovado en distintas oportunidades debido a la continuidad del conflicto.

Sin embargo, el gobierno de Donald Trump sostuvo que la caída de Assad y los nuevos esfuerzos diplomáticos modificaron las condiciones del país y justificaban poner fin al beneficio.

La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington Patrick Semansky - AP

Aproximadamente 6100 ciudadanos sirios cuentan con TPS en Estados Unidos. La exsecretaria del DHS, Kristi Noem, anunció el fin de la designación durante 2025.

Respecto de Haití, la protección fue concedida inicialmente tras el terremoto de 2010 y posteriormente prorrogada debido a la inestabilidad política, económica y de seguridad. Según detalló Courthouse News, la administración Trump entendió que ya no existían condiciones extraordinarias que impidieran el regreso seguro de los ciudadanos haitianos, aun cuando el Departamento de Estado mantiene la máxima advertencia de viaje para ese país.

Más de 350.000 haitianos tienen TPS en EE.UU. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió en enero sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en el país caribeño.

El Departamento de Estado mantiene la recomendación de no viajar tanto a Haití como a Siria por riesgos vinculados con violencia, secuestros, terrorismo y otras amenazas.

Migrantes con green card: la Corte Suprema amplía la autoridad de los agentes fronterizos

Otro fallo relevante abordó las facultades de los agentes migratorios sobre determinados titulares de green card. De acuerdo con Courthouse News, el tribunal rechazó limitar la capacidad de los oficiales fronterizos para permitir el ingreso bajo la figura de “parole” cuando consideran que un residente permanente podría haber cometido determinados delitos.

La controversia surgió a partir del caso de Muk Choi Lau, residente permanente desde 2007, quien fue sometido a ese procedimiento al regresar de un viaje a China mientras enfrentaba cargos penales relacionados con falsificación de marcas comerciales.

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La decisión fue adoptada por seis votos contra tres. El tribunal concluyó que los agentes fronterizos no necesitan contar con pruebas claras y convincentes al momento del ingreso al país norteamericano.

Esa carga probatoria deberá acreditarse posteriormente durante la audiencia de remoción. La mayoría sostuvo que los agentes de frontera deben tomar decisiones rápidas y que la evaluación definitiva corresponde a etapas posteriores del proceso migratorio.

Deportación y plazos judiciales: la Corte Suprema limita cuándo pueden apelarse las órdenes

Otro de los precedentes relevantes fue el relacionado con los plazos para cuestionar judicialmente una orden de deportación.

Según informó Courthouse News, la Corte Suprema resolvió que un inmigrante no puede esperar hasta que concluya el procedimiento vinculado con la Convención contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) para presentar su apelación si la orden final de expulsión ya fue emitida anteriormente.

La Corte Suprema también impuso un nuevo plazo para la apelación de un orden de deportación Fotomontaje realizado con IA

El caso tuvo como protagonista al ciudadano jamaiquino Pierre Riley, quien argumentó que corría riesgo de sufrir persecución y torturas si era enviado de regreso a Jamaica, debido a amenazas provenientes de un narcotraficante al que vinculó con asesinatos de integrantes de su familia.

La decisión fue adoptada por cinco votos contra cuatro. El tribunal concluyó que el plazo de 30 días para presentar una apelación comienza con la orden administrativa final de remoción.

La resolución no ordenó la deportación inmediata de Riley, sino que devolvió el expediente al tribunal inferior. La mayoría sostuvo que las decisiones adoptadas durante procedimientos limitados a la protección prevista por la CAT no constituyen una nueva orden final de expulsión.

En consecuencia, el plazo legal para recurrir no vuelve a comenzar una vez resuelta esa etapa específica.