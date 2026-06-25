Fin del TPS en EE.UU.: el fallo de la Corte Suprema que deja sin protección a más de 350 mil migrantes en EE.UU.

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este 25 de junio una decisión que modifica el escenario legal para los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). En los casos unificados Mullin v. Doe y Trump v. Miot, la mayoría de los jueces concluyó que las cortes federales carecen de facultades para revisar las determinaciones del Poder Ejecutivo vinculadas a la finalización de ese programa migratorio.

Qué decidió la Corte Suprema sobre el TPS de haitianos y sirios

El fallo dejó sin efecto medidas adoptadas por tribunales inferiores que habían impedido temporalmente la implementación de las cancelaciones del TPS para ciudadanos de Haití y Siria. Como resultado, las decisiones administrativas del gobierno de Trump podrán ejecutarse de manera inmediata, lo que implicaría que alrededor de 350 mil haitianos y 6000 sirios queden en riesgo de deportación al perder la protección.

Tras el fallo de la Corte, la decisiones de la administración Trump sobre finalizar el TPS para haitianos y sirios podrán entrar en efecto Jacquelyn Martin - AP

La mayoría del tribunal interpretó que la legislación que regula el TPS establece una prohibición expresa para que los jueces analicen las determinaciones relacionadas con la designación, renovación o terminación del beneficio. Según esa lectura, la restricción alcanza tanto a la resolución final como a las actuaciones previas que forman parte del proceso.

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