Tras el fallo de la Corte Suprema: qué tipo de migrantes con residencia permanente podrían ser expulsados

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que podría afectar a algunos residentes permanentes legales que regresan al país norteamericano tras viajar al extranjero. La decisión se enfoca en personas con antecedentes o supuestos previstos por la ley migratoria, quienes quedarían expuestas a procesos que pueden derivar en una expulsión si un juez migratorio determina que corresponde.

Residentes con green card: a quiénes alcanza el fallo de la Corte Suprema

De acuerdo con Telemundo Houston, la decisión impacta principalmente a personas con residencia permanente legal que regresan a Estados Unidos después de un viaje internacional y tienen antecedentes que podrían encuadrar en las causales de inadmisibilidad previstas por la ley.

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Entre los extranjeros que podrían recibir mayor escrutinio figuran aquellos relacionados con determinadas condenas penales, acusaciones formales o procesos judiciales pendientes. En estas situaciones, las autoridades pueden considerar que hay base para revisar si la persona cumple con los requisitos para ser admitida nuevamente en el país norteamericano.

El fallo no crea nuevas causales de deportación ni modifica las categorías de delitos previstas por la legislación federal. Tampoco significa que cualquier titular de una green card pueda ser expulsado automáticamente. Sin embargo, sí facilita que los agentes migratorios inicien procedimientos para que el caso sea evaluado por las autoridades competentes.

Según especialistas citados por medios estadounidenses, el impacto más relevante podría sentirse entre quienes tienen antecedentes penales o situaciones judiciales sin resolver y realizan viajes al extranjero, ya que el reingreso a EE.UU. podría implicar una revisión más exhaustiva de su historial.

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La decisión fue adoptada por una mayoría de seis votos contra tres en el caso de Muk Choi Lau, un residente permanente legal que enfrentó un proceso migratorio después de regresar a Estados Unidos desde China. Las autoridades consideraron que existían elementos suficientes para someterlo a una revisión relacionada con cargos por comercialización de mercancía falsificada en Nueva Jersey.

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que podría afectar a algunos residentes permanentes legales que regresan a EE.UU. tras viajar al extranjero (AP foto/ Patrick Semansky) Patrick Semansky - AP

Según explicó Telemundo Houston, la Corte concluyó que los oficiales de inmigración pueden iniciar procedimientos migratorios cuando existen elementos para evaluar si una persona encuadra en alguna de las categorías previstas por la ley para ser sometida a un proceso de remoción.

En la opinión mayoritaria, el juez Clarence Thomas sostuvo que los agentes fronterizos no están obligados a demostrar de manera definitiva, en el momento del ingreso, que una persona cometió un delito que la vuelva inadmisible. Esa determinación corresponde a las instancias posteriores del proceso migratorio y, en última instancia, a un juez de inmigración.

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Tras el fallo, abogados especializados recomiendan que los residentes permanentes con antecedentes penales, causas judiciales abiertas o dudas sobre su situación migratoria consulten con profesionales antes de salir de Estados Unidos.

Los expertos de Telemundo Houston advierten que cada caso tiene características particulares y que las consecuencias pueden variar según el historial de la persona, la naturaleza de los antecedentes y el estado de cualquier proceso judicial en curso.

Tras el fallo, abogados especializados recomiendan que los residentes permanentes con antecedentes penales, causas judiciales abiertas o dudas sobre su situación migratoria consulten con profesionales Imagen creada con IA

Si bien la decisión no modifica automáticamente el estatus de quienes poseen una green card, refuerza las herramientas disponibles para las autoridades migratorias en determinados casos. Por ello, quienes tengan antecedentes que puedan generar cuestionamientos al momento de reingresar a Estados Unidos deberían evaluar su situación legal antes de realizar un viaje internacional.