Noticias de la Justicia hoy en EE.UU.: una corte rechaza que se les niegue a los migrantes la audiencia de fianza

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos emitió una sentencia que influye en los derechos procesales de los extranjeros bajo custodia federal. El tribunal determinó que los migrantes que ingresaron de forma ilegal y fueron arrestados dentro de Estados Unidos no pueden quedar automáticamente detenidos sin la posibilidad de solicitar una audiencia de fianza.

Fallo del Noveno Circuito: qué cambia para los migrantes detenidos sin fianza

La decisión de la corte, con sede en San Francisco, frena la ampliación de la política de detención obligatoria sin fianza impulsada por el gobierno federal. Según un reporte de Associated Press, el fallo protege el derecho de los inmigrantes indocumentados a solicitar su liberación bajo esta modalidad mientras se resuelven sus procesos migratorios.

Un fallo de los jueves del Noveno Circuito mantiene el derecho para varios migrantes indocumentados a solicitar libertad bajo fianza Imagen generada con Inteligencia Artificial

Históricamente, la norma invocada por el gobierno para negar la fianza se aplicó a quienes buscaban ingresar por la frontera, mientras que otras disposiciones contemplaban la detención obligatoria en casos específicos, como determinados delitos.

La mayoría del tribunal, conformada por dos de los tres jueces del panel, rechazó la interpretación legal con la que el gobierno federal justificó el encarcelamiento prolongado sin revisión judicial. Así, esta resolución profundiza la división entre los circuitos federales sobre qué régimen legal corresponde aplicar a los migrantes arrestados dentro de Estados Unidos..

El DHS rechaza la decisión sobre audiencias de fianza y anticipa una apelación

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) manifestó su rechazo a la resolución que emitió el panel de jueces del Noveno Circuito. La agencia federal defendió la validez de su postura legal sobre la necesidad de la detención obligatoria para ciertos perfiles.

En un comunicado oficial enviado a AP, los voceros del organismo indicaron que el gobierno posee plena confianza en su interpretación de los mandatos del Congreso. La administración sostuvo que la ley de 1996 otorga facultades para mantener bajo custodia a los extranjeros sin derecho a fianza.

“El presidente Donald Trump y el secretario (Markwayne) Mullin ahora hacen cumplir la ley tal como los legisladores la escribieron originalmente para mantener a Estados Unidos seguro”, afirmó el DHS.

El DHS rechazó la decisión de los jueces y defendió las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump Alex Brandon - AP

La agencia argumentó que el cumplimiento de estas normas previene la fuga de personas durante el proceso de litigio migratorio. Según el comunicado, las administraciones anteriores fallaron al no aplicar estas provisiones legales durante las décadas pasadas. En ese marco, el organismo advirtió que continuará con la defensa de su política ante las instancias superiores para revertir los efectos de esta sentencia regional.

Los argumentos de Daniel Bress y la disidencia de Carlos Bea sobre la detención migratoria

El juez Daniel Bress, quien recibió su nombramiento del presidente Donald Trump, redactó la opinión mayoritaria de este caso complejo. Su análisis del texto legal fue clave para desestimar los argumentos que presentó la oficina del fiscal general.

Según AP, Bress admitió que la normativa migratoria contiene disposiciones relacionadas que pueden generar confusión en su lectura literal inicial. Sin embargo, el magistrado priorizó el análisis de la historia legislativa y la aplicación tradicional de estas reglas de extranjería.

“Aunque ninguna lectura de las disposiciones textuales complicadas e interrelacionadas en cuestión aquí carece de algunas deficiencias, el entendimiento histórico del estatuto es el mejor”, escribió Bress. El juez rechazó así el intento de cambio radical en el trato procesal hacia los detenidos.

Juez prohíbe arrestos migrantes en las cortes de Nueva York

Por su parte, la jueza M. Margaret McKeown se unió a esta visión para conformar la mayoría necesaria para la validez del fallo judicial. Ambos magistrados concluyeron que la legislación vigente no autoriza a aplicar de manera general la detención obligatoria sin fianza a ese grupo de migrantes..

En contraposición, el juez Carlos Bea emitió un voto disidente al considerar que la reforma de 1996 sí apoya la postura del gobierno. En su caso, sostuvo que el propósito de las enmiendas del Congreso buscaba precisamente el endurecimiento de las condiciones de detención.