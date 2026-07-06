La regla de los 90 días que beneficia a migrantes: quiénes podrán pedir la libertad bajo fianza

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dictaminó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no puede retener a inmigrantes indocumentados durante más de 90 días sin acceso a una audiencia. El fallo permitirá solicitar la libertad bajo fianza y beneficiará a extranjeros que sean detenidos cuando ya vivían en Estados Unidos.

El fallo judicial que permite a migrantes solicitar libertad bajo fianza tras 90 días

El tribunal dictaminó que el gobierno federal no puede mantener detenidos a los migrantes por más de 90 días sin ofrecerles una audiencia de fianza. No obstante, en el documento emitido por la corte se especifica que no aplica en todos los casos.

La regla beneficia a un grupo específico definido por el tribunal como “residentes extranjeros no admitidos” (non-admitted aliens). Es decir, los migrantes que cumplen con las siguientes características:

Residencia prolongada en el país : personas que vivieron en EE.UU. de manera continua durante una década o más.

: personas que vivieron en EE.UU. de manera continua durante una década o más. Extranjeros sin antecedentes penales : aquellos que no tienen un historial criminal y demostraron ser miembros productivos de su comunidad.

: aquellos que no tienen un historial criminal y demostraron ser miembros productivos de su comunidad. Fuertes lazos familiares : por ejemplo, padres cuya ausencia afectaría a sus hijos ciudadanos estadounidenses.

: por ejemplo, padres cuya ausencia afectaría a sus hijos ciudadanos estadounidenses. Ingreso sin inspección: aplica a quienes llegaron a EE.UU. sin estatus legal, pero establecieron su vida y domicilio en el país norteamericano.

Los migrantes que sí podrán permanecer detenidos por más de 90 días

De acuerdo con Texas Tribune, la administración Trump exige que los agentes de inmigración retengan a los indocumentados hasta que sean deportados. Sin embargo, el panel de tres jueces dictaminó, en un fallo de dos a uno, que se les debe dar la oportunidad de exponer su caso y, si cumplen los requisitos, obtener la libertad bajo fianza.

Los migrantes tienen derecho a una audicencia con un juez de migración Fotomontaje generado con IA

El fallo se ratificó con base en la Quinta Enmienda, según la cual todas las personas dentro del territorio estadounidense están protegidas contra la privación de la libertad sin el debido proceso. En este caso específico se determinó que más de 90 días es un período no razonable para que un migrante permanezca arrestado.

En ese sentido, el tribunal pidió que las autoridades federales realicen una audiencia dentro de los 90 días posteriores a la detención, lo que no significa que en todos los casos se pueda obtener libertad condicional. Las autoridades migratorias podrán presentar una justificación individualizada para prolongar la detención.

Esto podría ser, por ejemplo, argumentar que el detenido representa un peligro para la comunidad o un riesgo de fuga, de acuerdo con Texas Tribune. También se enfatiza que los inmigrantes indocumentados que cruzaron recientemente la frontera entre EE.UU. y México pueden ser detenidos hasta su deportación.

El caso en Texas que dio origen a la regla de detención de 90 días

Texas Tribune recordó que la decisión del tribunal sobre no mantener a ciertos inmigrantes indocumentados detenidos por más de 90 días se originó a raíz del arresto de tres hombres en Texas en noviembre de 2025 y febrero de 2026.

La detención de tres hombres en Texas por parte de agentes de ICE encendió un debate sobre los derechos de los migrantes Fotomontaje realizado con IA

En su momento, durante operativos de tráfico rutinarios, agentes del ICE detuvieron a Ignacio Sosnava Rodríguez, Miguel Ángel Gómez Alvarado y Alejandro Villegas Ángel. Los tres permanecieron detenidos sin que se les permitiera comparecer ante un juez, a pesar de que demostraron residencia en EE.UU. durante al menos 14 años.

Finalmente, las autoridades migratorias los liberaron luego de que jueces federales determinaran que mantenerlos detenidos sin la posibilidad de una audiencia de fianza violaba sus derechos. Su caso sentó un precedente que ahora podrá beneficiar a miles de migrantes.