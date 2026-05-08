Migrantes detenidos le ganan al ICE: un nuevo fallo judicial les abre la puerta a pedir fianza en Florida

La Corte de Apelaciones del 11º Circuito emitió una decisión que puede cambiar la situación de miles de personas bajo custodia migratoria en Florida. El tribunal concluyó que el gobierno federal no tiene autoridad ilimitada para mantener detenidos sin derecho a solicitar una fianza a los extranjeros que ya viven dentro de Estados Unidos y que enfrentan un proceso ante inmigración.

Migrantes detenidos en Florida podrán solicitar una fianza

El caso surgió a partir de demandas de migrantes detenidos en Florida tras intervenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Muchos de ellos permanecieron meses detenidos sin la posibilidad de comparecer ante un juez migratorio para pedir libertad bajo fianza. El tribunal sostuvo que la ley migratoria de 1996 no permite aplicar detención automática a todas las personas en proceso de deportación, según informó Miami Herald.

Migrantes detenidos en Florida ya podrán solicitar una fianza Alexandra Rodriguez - FR172226 AP

En ese sentido, se abre la posibilidad de que migrantes detenidos soliciten una audiencia individual para discutir si pueden salir mientras continúa su caso migratorio. El fallo beneficia principalmente a personas arrestadas dentro de EE.UU. y no recién llegadas en un puerto fronterizo, sobre todo a aquellas que enfrentaban una detención indefinida aun cuando no tenían antecedentes criminales.

El alcance del fallo para los migrantes detenidos en Florida

Los jueces consideraron que el gobierno federal utilizó de una forma muy amplia una disposición legal creada para extranjeros recién ingresados al país. La corte recordó que históricamente los jueces migratorios sí podían evaluar factores como arraigo familiar, historial criminal o riesgo de fuga antes de decidir una liberación bajo fianza.

El caso surgió a partir de demandas de migrantes detenidos en Florida tras intervenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Rebecca Blackwell - AP

En consecuencia, la decisión podría reducir la presión sobre centros de detención en Florida. Organizaciones civiles y medios locales han documentado saturación, traslados constantes y largos períodos de encierro.

Qué sigue después del fallo del 11º Circuito en Florida

La decisión todavía no cierra la disputa nacional sobre detenciones migratorias. Mientras el 11º Circuito y el 2º Circuito rechazaron la política federal, otras cortes federales avalaron parte de las medidas impulsadas por el gobierno. Esa división entre tribunales aumenta la posibilidad de que el caso llegue a la Corte Suprema para una interpretación definitiva.

Los detenidos por ICE ahora pueden pedir fianza en Florida ICE

El fallo puede beneficiar principalmente a personas detenidas dentro del país que enfrentan procesos migratorios y que no fueron consideradas recién llegadas en una frontera o puerto de entrada. Sin embargo, cada caso todavía requiere revisión individual ante un juez migratorio.

La decisión puede aplicarse desde ahora en casos migratorios dentro de los estados del 11º Circuito: Florida, Georgia y Alabama. Aun así, no garantiza automáticamente que todas las personas detenidas obtengan una audiencia de fianza o queden libres.

Por ahora, la Corte solo limitó la interpretación que se utilizaba para mantener detenidos sin derecho a fianza a ciertos migrantes. Sin embargo, el gobierno federal todavía puede impugnar la decisión o intentar llevar el caso ante la Corte Suprema.