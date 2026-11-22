El 20 de noviembre pasó sin que se restableciera el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos alcanzados por el litigio. Dos días antes, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito había prolongado la suspensión de una decisión judicial que podía devolverles esa protección.

Qué decidió el tribunal sobre el TPS de los venezolanos en EE.UU.

La nueva pausa deja una apelación sin resolver y seguirá hasta siete días después de que el tribunal emita su próximo fallo.

La fecha del 20 de noviembre correspondía al vencimiento previsto de una suspensión administrativa anterior.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos se encuentra en una situación de incertidumbre y pausa legal Imagen generada con IA

La nueva orden modificó ese calendario: no supone una instrucción de restitución inmediata para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ni para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis).

La disputa se refiere a la anulación de la prórroga y a la terminación de la designación de Venezuela de 2023. Un juez federal de distrito dejó sin efecto esas decisiones en 2025, pero su resolución quedó suspendida mientras avanzaban las apelaciones.

La Corte Suprema devolvió el asunto al Noveno Circuito para que lo reconsiderara a la luz de otra decisión sobre TPS.

La alianza National TPS Alliance y beneficiarios individuales cuestionan las decisiones del Gobierno. UCLA señaló que la sentencia de distrito comprendía una cancelación que afectaba a 600 mil titulares; ese número no equivale necesariamente a la cantidad de personas que siguen hoy en Estados Unidos o que conservan otra situación migratoria.

Qué implica para los venezolanos que viven en Estados Unidos

El TPS es una protección temporal vinculada a la designación de un país. No es una residencia permanente y la evolución del proceso no determina por sí sola la situación de cada persona.

Un trámite de asilo, una visa u otra condición deben analizarse de manera individual; tampoco corresponde asumir que una autorización de trabajo quedó renovada por el solo paso del 20 de noviembre.

Algunos venezolanos con TPS pueden mantener vigente su permiso de trabajo aunque el EAD muestre una fecha vencida Fotomontaje realizado con IA

Antes de tomar decisiones sobre permanencia o empleo, los afectados pueden consultar las comunicaciones oficiales de Uscis y asesoramiento legal habilitado.

La situación judicial podría cambiar con otra orden, por lo que conviene revisar la fecha y el alcance de cualquier actualización.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.