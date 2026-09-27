Nuevas reglas en Estados Unidos: qué herramientas usarán las empresas para revisar el TPS y el EAD

Las empresas estadounidenses disponen de nuevos mecanismos para controlar la vigencia de determinados permisos de trabajo vinculados con procesos migratorios. Entre las herramientas utilizadas se encuentran el formulario I-9, que forma parte del proceso de contratación y reverificación, y el sistema E-Verify, mediante el cual los empleadores pueden comprobar la elegibilidad laboral.

El reporte de E-Verify incorpora nuevas categorías migratorias

La ampliación del “Status Change Report” de E-Verify permite ahora identificar autorizaciones de empleo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) haya revocado o invalidado antes de que llegue la fecha de vencimiento que figura en la tarjeta física del trabajador.

La herramienta que permite a los empleadores identificar un EAD como inválido es el Status Change Report de E-Verify Imagen creada con IA

El informe anteriormente contemplaba la clase C11, correspondiente a determinados casos de parole. Ahora también puede incluir las categorías:

A12 , relacionada con beneficiarios del TPS

, relacionada con beneficiarios del TPS C19 , correspondiente a solicitantes de TPS

, correspondiente a solicitantes de TPS C08 , para determinados solicitantes de asilo con trámites pendientes

, para determinados solicitantes de asilo con trámites pendientes C09, vinculada con solicitantes de ajuste de estatus bajo la sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad

El reporte se actualiza aproximadamente cada dos semanas. Entre los datos que puede mostrar se encuentran el número del caso de E-Verify, el número A del trabajador, la fecha en que se produjo la revocación y el número del documento que fue invalidado.

De esta manera, una empresa puede detectar que una autorización dejó de ser válida aunque la tarjeta física continúe en poder del empleado y muestre una fecha de vencimiento posterior.

Cuando una compañía encuentra a uno de sus trabajadores en ese reporte, debe comparar el número del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) registrado en el I-9 con el denominado “Revoked Document Number”.

Si ambos coinciden, corresponde realizar la reverificación mediante el Suplemento B del formulario dentro de un plazo razonable.

A través de E-Verify y el formulario I-9, los empleadores pueden verificar que la persona tiene un permiso válido para trabajar en EE.UU. Freepik/Uscis

Qué documentos pueden presentar los trabajadores con TPS

La revocación de un EAD no significa que el empleador pueda exigir al trabajador una documentación determinada .

. Si el permiso dejó de ser válido, el inmigrante puede presentar otro aceptable de la Lista A o una combinación válida de certificados de las Listas B y C del formulario I-9.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), en el caso de los beneficiarios del TPS, el EAD o formulario I-766 constituye un documento de la Lista A y puede acreditar simultáneamente identidad y autorización para trabajar.

Las tarjetas relacionadas con este programa pueden incluir los códigos A-12, para la concesión del estatus, o C-19, para determinados solicitantes.

Además, un permiso laboral cuya fecha impresa venció puede continuar como válido cuando está cubierto por una extensión automática establecida por el DHS. Estas extensiones son anunciadas mediante publicaciones en el Registro Federal.

Qué ocurre durante la reverificación laboral

Una vez finalizado el período de extensión, el trabajador puede presentar un EAD nuevo o cualquier otra documentación autorizada por las reglas del formulario I-9.

Los empleadores, por su parte, no pueden imponer un permiso específico ni solicitar pruebas adicionales relacionadas con la nacionalidad del inmigrante.

Para quienes ya forman parte de la plantilla, la reverificación se realiza mediante el formulario I-9. Por otro lado, E-Verify está orientado principalmente a comprobar la elegibilidad laboral de nuevas contrataciones.

“Muchas empresas contratan a otras que se encargan de hacer las verificaciones y les envían trabajadores con papeles correctamente autorizados”, explicó el experto en inmigración Jorge Cancino a Univision.

“Ahora, si un trabajador conscientemente utiliza un número social que corresponde a otra persona y es descubierto, se enfrenta a cargos criminales y ahí se le complica su permanencia”, señaló.

La situación es distinta cuando existen errores o problemas en los sistemas de verificación. La determinación de responsabilidades depende de las circunstancias concretas y de la información disponible durante la contratación.