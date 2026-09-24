TPS y EAD: la herramienta que puede marcar un permiso de trabajo como inválido aunque la tarjeta todavía parezca vigente

Las autoridades de Estados Unidos ampliaron el “Status Change Report” de E-Verify para incluir nuevas categorías migratorias y generó alerta para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). En esa herramienta un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) puede aparecer como revocado aunque la tarjeta física todavía muestre una fecha vigente.

La herramienta para que los empleadores verifiquen la validez de los permisos laborales

Según la información oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), E-Verify cuenta con el Status Change Report, una herramienta disponible para los empleadores que muestra determinados permisos de trabajo que fueron invalidados.

La herramienta que permite a los empleadores identificar un EAD como inválido es el Status Change Report de E-Verify Imagen creada con IA

El sistema permite identificar un EAD que continúa en poder del trabajador, pero que ya no puede utilizarse como prueba vigente de autorización laboral. El 11 de agosto, E-Verify informó la ampliación de este reporte para incorporar nuevas categorías migratorias.

La actualización alcanza a:

Documentos relacionados con el TPS

Solicitantes de TPS

Determinadas solicitudes de asilo

Procesos de ajuste de estatus

TPS incluido: qué categorías de EAD incorpora el nuevo reporte de E-Verify

Antes de esta modificación, el Status Change Report incluía autorizaciones correspondientes a la categoría C11, asociada al permiso de permanencia temporal o parole. Ahora también contempla las categorías A12, C19, C08 y C09, que representan estos estatus:

La categoría A12 corresponde a personas a quienes se les concedió TPS .

corresponde a personas a quienes se les concedió . La C19 identifica a solicitantes del TPS .

identifica a . C08 corresponde a determinados solicitantes de asilo con procesos pendientes.

corresponde a determinados con procesos pendientes. C09 es para solicitantes de ajuste de estatus bajo la sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

Debido a que el DHS no retira las tarjetas físicas emitidas previamente, un trabajador cuyo permiso fue revocado puede seguir en posesión de un documento que aparenta ser válido Fotomontaje realizado con IA

El informe se actualiza aproximadamente cada dos semanas. Entre los datos que puede mostrar figuran el número del caso de E-Verify, el número A del trabajador, la fecha en que se produjo la revocación y el número específico del documento que fue invalidado.

Cómo deben actuar los empleadores ante un EAD revocado

Las empresas deben consultar periódicamente el Status Change Report dentro de su cuenta de E-Verify. De acuerdo con la guía oficial, cuando aparece un trabajador activo, corresponde comparar el número del EAD consignado en el formulario I-9 con el denominado Revoked Document Number que figura en el informe.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

Si ambos números coinciden, el empleador debe realizar la reverificación correspondiente mediante el I-9, suplemento B, dentro de un plazo razonable. El EAD revocado no puede utilizarse nuevamente como documento válido, aunque la fecha impresa en la tarjeta todavía no haya llegado.

En ese escenario, el trabajador puede presentar otro permiso vigente. La elección corresponde al empleado y la empresa no puede exigir que entregue un documento determinado ni solicitar uno adicional a lo contemplado por las normas.

Por qué un EAD puede quedar invalidado antes de su vencimiento

El DHS puede revocar o invalidar un permiso cuando cambia la situación migratoria que dio origen a la autorización laboral. En los casos correspondientes a la categoría C08, la modificación puede producirse cuando la solicitud de asilo mediante el formulario I-589 es retirada, aprobada o denegada.

Para los permisos C09, relacionados con solicitudes de ajuste de estatus, el EAD puede quedar invalidado cuando cambia el estado del I-485, ya sea por retiro, aprobación o denegación. En las categorías A12 y C19, la situación está vinculada con la terminación de la designación de TPS correspondiente al país.

La particularidad del sistema radica en que la tarjeta física emitida previamente no necesariamente es retirada. Por eso, un documento puede conservar una fecha de expiración posterior y, al mismo tiempo, figurar como revocado en los registros utilizados por E-Verify.