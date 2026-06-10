Oficial: agentes de la CBP retuvieron camisetas de Messi en un control en la frontera a horas del Mundial

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) avanza con una campaña para evitar la presencia de productos falsificados en el Mundial 2026. En los últimos operativos, se realizaron múltiples incautaciones de camisetas no oficiales, incluidas versiones con el nombre de Lionel Messi, capitán de la Selección argentina.

Los controles de la CBP que derivaron en la incautación de camisetas de Messi

La agencia reveló el resultado de sus últimos operativos en su cuenta de Instagram. Allí, estipuló que se incautaron 900 productos en la primera semana de junio que infringen los derechos de propiedad intelectual del torneo deportivo. Los artículos incluyen una caja de camisetas de Messi.

Las incautaciones superan los US$13 millones Instagram/@cbpfieldops

“La CBP está preparada para impedir la entrada de productos falsificados a Estados Unidos con un precio de venta sugerido de US$13.705.863“, destacó la agencia.

Este operativo forma parte de las últimas medidas restrictivas de la agencia para combatir la mercancía falsificada antes y durante el Mundial 2026.

Cómo es la estrategia de la CBP para el Mundial 2026

La CBP estableció una estructura que coordina operaciones de seguridad y despliega capacidades extraordinarias en todas las ciudades sedes del torneo en EE.UU.

Se prevé entrenar a los oficiales y especialistas comerciales para que detecten mercancía falsa de la FIFA CBP

Entre los lineamientos aplicados se ubica el entrenamiento a oficiales y especialistas comerciales para detectar e interceptar cargamentos específicos de mercancía pirateada de la FIFA.

“La CBP tiene la autoridad para detener, incautar, confiscar y, en última instancia, destruir los productos falsificados y pirateados que llegan a las fronteras de Estados Unidos”, citó la agencia en un comunicado de su sitio web.

En el país norteamericano, importar, vender o transportar mercancía falsificada es ilegal. Por tanto, las sanciones incluyen multas de hasta US$2 millones, diez años de prisión o ambas.

Cómo funciona la compra de productos falsificados en EE.UU. de cara al Mundial 2026

De acuerdo con una infografía de la agencia, los consumidores en Estados Unidos gastan más de US$100 mil millones anuales en productos falsos.

Los consumidores en Estados Unidos gastan más de US$100 mil millones anuales en productos falsos Habibur Rahman - XinHua

Este problema se reflejó en 2025, cuando la CBP confiscó más de 1.8 millones de artículos de vestimenta y calzado falsificados. Estos productos habrían tenido un valor de hasta US$247 millones si hubiesen sido auténticos.

“La CBP trabaja para evitar que la mercancía falsificada entre al país, para que los aficionados al fútbol estén seguros durante la Copa Mundial de la FIFA 2026”, señaló Susan S. Thomas, subcomisionada ejecutiva de la Oficina de Comercio de la agencia federal.

Para evitar el consumo de este tipo de artículos, crearon la campaña “La verdad detrás de las falsificaciones”, para animar al público a “comprar con inteligencia” y evitar el impacto económico negativo. “Si el precio de la camiseta de tu equipo favorito parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea”, advirtió Thomas.