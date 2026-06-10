Desde el 20 de junio: el cruce de México a EE.UU. que presentará demoras por obras en pleno Mundial

El puerto de entrada de San Luis I presentará importantes retrasos para los viajeros que se trasladen desde México hacia Estados Unidos por reformas y obras durante el Mundial 2026. Ante ese panorama, las autoridades fronterizas recomiendan planificar los trayectos con anticipación.

Por qué habrá demoras en el puerto de entrada San Luis I de la CBP

Las obras en el cruce fronterizo comenzarán de forma oficial a partir del próximo 20 de junio , según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

comenzarán de forma oficial , según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en un comunicado. La agencia federal proyecta que las tareas de remodelación y optimización operativa se extenderán por un periodo estimado de entre cuatro y cinco meses.

La CBP anticipó sobre obras y demoras en un puerto de entrada durante el Mundial 2026 CBP

Las cuadrillas de construcción instalarán nuevos dispositivos tecnológicos orientados a mejorar la infraestructura del puesto de control. Sin embargo, el procesamiento de los vehículos particulares continuará activo en los carriles, pero la reducción del espacio provocará largas filas de espera.

Las autoridades fronterizas solicitan a los usuarios que calculen tiempo adicional para evitar contratiempos durante el desarrollo del torneo de fútbol. La ejecución de las mejoras coincide de forma directa con el flujo masivo de turistas internacionales en el país norteamericano por la Copa del Mundo.

El personal de aduanas mantendrá los esquemas de revisión habituales de manera paralela a los trabajos de ingeniería pesada. Según explicó la agencia, la modernización de los sistemas busca agilizar las revisiones una vez que concluya el proyecto de remodelación estructural.

La herramienta de la CBP para calcular tiempos de espera en vivo: cómo funciona

La plataforma oficial de CBP Border Wait Times permite a los conductores verificar el estado de los carriles antes de salir. El sistema interactivo segmenta los datos de los usuarios mediante tres categorías principales de transporte: vehículos comerciales, vehículos de pasajeros y peatones.

El usuario debe seleccionar el tipo de carril específico en la interfaz para desplegar los tiempos estimados de procesamiento. Posteriormente, la base de datos requiere elegir el puerto de entrada mediante dos pestañas desplegables: fronteras canadienses o fronteras mexicanas.

Así se ve la herramienta de la CBP para calcular las demoras en tiempo real para cada puerto de entrada y salida en Estados Unidos CBP

Los puntos estándar estipulan un lapso de 15 minutos para los carriles preferenciales SENTRI y NEXUS en condiciones normales. Para la modalidad de carriles Ready, el sistema calcula de forma automática una reducción del 50% frente al tráfico general.

La aplicación móvil se encuentra disponible de forma gratuita para descargarla en cualquier dispositivo. La herramienta busca facilitar la toma de decisiones a través de los reportes actualizados para los viajeros recurrentes de la frontera.

Cómo será el operativo de la CBP para el Mundial 2026

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., reveló que el trabajo de la CBP durante el Mundial se enfocará en detectar boletos apócrifos y mercancía ilegal.

En ese marco, advirtió que habrá controles exhaustivos para evitar el ingreso de productos falsificados al país norteamericano.

Los preparativos de la CBP para el Mundial 2026 en Estados Unidos

“Todo para asegurar que, a lo largo de un período de 39 días y 78 partidos, todo salga a la perfección”, declaró. Incluso, afirmó que se estima que pueden llegar entre cinco y siete millones de personas durante la cita mundialista.

Por ese motivo, Mullin remarcó que la principal misión de los uniformados será procesar de forma rápida a cada uno de los viajeros internacionales.