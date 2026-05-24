Confirmado por la CBP: los cinco países del Mundial 2026 que deben pagar hasta US$15.000 para entrar a EE.UU.

A días del Mundial 2026, los extranjeros que ingresen a Estados Unidos podrían tener que pagar una tarifa diferenciada. Bajo las últimas designaciones, cinco países clasificados para la máxima cita del fútbol figuran entre aquellos cuyos ciudadanos están obligados a pagar depósitos de garantía de visado, que pueden ascender a hasta 15.000 dólares.

Pasaportes de quienes viajen a EE.UU. durante el Mundial 2026

En sus últimas actualizaciones, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) agregó países a la lista de depósitos de garantía de visado. Entre las naciones figuran cinco clasificadas al Mundial 2026: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez.

La CBP confirmó que los visitantes de cinco selecciones clasificadas al Mundial 2026 podrían tener que pagar una tarifa diferenciada FIFA / CBP

De esta manera, los fanáticos procedentes de estos países deberán abonar una fianza monetaria para obtener una visa de visitante (B1/B2). El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) ratificó la política en marzo al determinar que “demostró su eficacia a la hora de reducir drásticamente el número de titulares de visados que se quedan más tiempo del permitido y permanecen ilegalmente en Estados Unidos”.

El proceso funciona así:

Entrevista de visa: un oficial consular determina si el solicitante es elegible para la fianza durante la entrevista de la visa B1/B2.

un oficial consular determina si el solicitante es elegible para la fianza durante la entrevista de la visa B1/B2. El funcionario establecerá el monto, que puede ser de US$5000, US$10.000 o US$15.000 .

. El solicitante debe presentar el Formulario I-352 del DHS.

del DHS. El pago debe realizarse únicamente a través de la plataforma oficial Pay.gov del Departamento del Tesoro, tras recibir un enlace directo del oficial consular. No se deben utilizar sitios de terceros.

Sin embargo, las autoridades anunciaron exenciones para ciertos viajeros de la Copa Mundial de la FIFA. Esto incluye atletas, personal de apoyo y familiares directos de países competidores, así como aficionados que cumplan con requisitos específicos de compra de boletos y registro en el Sistema de Programación de Citas Prioritarias (PASS).

En el caso de los aficionados, deben haber comprado boletos para la Copa Mundial antes del 15 de abril. Además, tienen que haberse registrado exitosamente en el sistema PASS.

Las autoridades remarcan que la exención de la fianza no significa una aprobación automática de la visa. Todos los solicitantes deben someterse a un escrutinio y verificación rigurosos por parte de un oficial consular para asegurar que cumplen con las leyes estadounidenses.

Nueva York y Nueva Jersey serán sede en conjunto del Mundial 2026

Mundial 2026: ¿se devuelve el dinero de la fianza a quienes viajen a EE.UU.?

Según los documentos oficiales, la fianza se cancela y el dinero se devuelve automáticamente si:

El titular sale de EE. UU. en la fecha autorizada o antes

El titular no viaja antes de que expire la visa

Se le niega la entrada en el puerto de entrada

En el extremo contrario, se pierde el dinero si el titular se queda más tiempo del permitido, no sale del país o solicita un ajuste de estatus (lo que incluye asilo).

Asimismo, los titulares de estas visas solo pueden entrar y salir del país norteamericano a través de aeropuertos comerciales o ubicaciones de preautorización de la CBP. No se permite la entrada por tierra, mar o vuelos chárter.

Los titulares de los pasaportes bajo el programa que deben pagar la tarifa diferenciada solo pueden entrar a EE.UU. a través de aeropuertos comerciales o ubicaciones de pre-autorización de la CBP Associated P

Los resultados del sistema que afecta a ciertos visitantes del Mundial 2026

En el comunicado, el DOS señaló que el éxito del programa se basa en determinados resultados comprobados: