Eclipse lunar 2026: cuándo ocurrirá y en qué países será visible

Este jueves hay un eclipse lunar parcial, que se podrá contemplar desde diferentes puntos del planeta y para el cual es importante saber cuándo exactamente ocurrirá y en qué países será visible.

Los aficionados a este tipo de fenómenos astronómicos podrán disfrutar del movimiento de los cuerpos celestes, considerando que la Luna comenzará a ocultarse en los últimos minutos del jueves 27 y se extenderá hacia las primeras horas del viernes 28 de agosto.

Todo lo que hay que saber del eclipse lunar parcial del 27 de agosto Sergei Grits - AP

Eclipse lunar 2026: cuándo ocurrirá y dónde será visible

En la noche del jueves 27 al viernes 28 de agosto tendrá lugar uno de los eventos astronómico más importantes del año: un eclipse parcial de Luna que podrá observarse de principio a fin desde toda la Argentina y gran parte de América. También será visible desde sectores de África, Europa y la Antártida.

Todo lo que hay que saber sobre el eclipse lunar de este jueves en la Argentina

Estas son las fases y horarios que tendrá el eclipse lunar 2026

Como sucede cada vez que ocurre un eclipse parcial, se desarrollará en diferentes fases, desde que empieza a ocultarse la Luna hasta la finalización del fenómeno.

El eclipse será visible en la noche del 27 al 28 de agosto y habrá que considerar el siguiente cronograma:

22.23: inicio de la fase penumbral (cambio tenue e imperceptible a simple vista).

(cambio tenue e imperceptible a simple vista). 23.33: ingreso en umbra , es la entrada de la Luna en la zona más oscura de la sombra terrestre.

, es la entrada de la Luna en la zona más oscura de la sombra terrestre. 01.12: punto máximo del eclipse (cobertura del 94% del disco lunar en Buenos Aires).

(cobertura del 94% del disco lunar en Buenos Aires). 02.50: fin de la fase parcial y transición hacia la etapa penumbral final.

y transición hacia la etapa penumbral final. 04.01: salida de penumbra.

Cómo es el eclipse lunar de agosto 2026 y por qué el satélite “se teñirá de rojo”

Se producirá un eclipse lunar parcial profundo, un suceso que ocurrirá cuando la Tierra se interponga entre el Sol y la Luna y proyecte su sombra sobre el satélite natural.

Aunque el eclipse no será total, durante el máximo será posible apreciar una sutil tonalidad rojiza o anaranjada sobre la superficie lunar.

De acuerdo a la información provista por el sitio oficial del Planetario Galileo Galilei, este efecto se produce porque “parte de la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la Luna”. En ese recorrido, la atmósfera filtra y dispersa los colores de onda más corta, permitiendo que predominen los tonos rojizos. Este efecto es lo que popularmente se conoce como “Luna de sangre”, aunque técnicamente se trata de un eclipse parcial al no ser una ocultación total del disco.

En la noche del jueves se verá un eclipse lunar parcial profundo HANDOUT - NASA

Cuánto durará el eclipse parcial de Luna de este jueves 27 de agosto

El fenómeno completo tendrá una duración de 3 horas y 18 minutos, sin contar la fase penumbral, una etapa previa y posterior en la que la Luna solo pierde ligeramente su brillo y que resulta difícil de percibir a simple vista. Si se considera esta fase, el evento se extenderá durante 5 horas y 38 minutos.