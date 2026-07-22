Oficial y confirmado: cuánto gana por semana un trabajador hispano en EE.UU., según el gobierno
Los informes aseguran que la comunidad migrante tuvo uno de los ingresos más bajos durante el segundo trimestre del año; de cuánto es el salario
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La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) presentó un informe sobre las ganancias semanales de los trabajadores correspondientes al segundo trimestre de 2026. Según el reporte, la comunidad hispana registró uno de los salarios más bajos en comparación con otros grupos.
Cuánto gana por semana un hispano en 2026
De acuerdo con el escrito, los hispanos que trabajan tiempo completo percibieron una ganancia aproximada de US$997 por semana. El valor se modificó en base a ciertos factores como:
- Género
Los hombres recibieron una mediana de US$1080 por semana, lo que representó el 77,1 % de lo que perciben los estadounidenses (US$1400).
Las mujeres hispanas, por su parte, ganaron US$902 por semana. Esta cifra equivale al 83,5 % de los ingresos de masculinos hispanos y al 79 % de lo que ganan las estadounidenses (US$1142).
- Edad
Los ingresos también variaron según la etapa de vida laboral, según el reporte:
- De 16 a 24 años: US$777 semanales
- De 25 años en adelante: US$1036 semanales
- De 25 a 54 años (pico laboral): US$1062 semanales.
- De 55 años en adelante: US$973 semanales.
“Los hombres y las mujeres de entre 16 y 24 años tuvieron los ingresos semanales medios más bajos: US$839 y US$764, respectivamente”, señala el escrito.
Diferencia de salario entre los hispanos y otros grupos en Estados Unidos
Durante el último trimestre del año, los trabajadores de origen hispano registraron los ingresos semanales más bajos en comparación con otros grupos étnicos en el país norteamericano.
En ese contexto, el estudio subrayó que los migrantes asiáticos son los que tienen las mayores ganancias semanales, con un promedio de US$1713 por semana. Les siguieron los trabajadores afroamericanos con ingresos de US$1029 por semana.
Cómo sigue el desempleo en Estados Unidos
En junio de este año, la tasa nacional de desempleo se mantuvo en un 4,2 %, registrando pocos cambios respecto al mes anterior, según consigna un informe de la BLS. Esta tendencia presentó una breve variación entre los estados, como se detalla a continuación:
- Estabilidad general: en 40 estados y el Distrito de Columbia, las tasas de desempleo permanecieron sin cambios notables durante el mes.
- Disminuciones: la tasa bajó en 8 estados, destacando Delaware, Rhode Island, Carolina del Sur y Wyoming con reducciones de 0,2 puntos porcentuales cada uno.
- Aumentos: solo 2 estados (Alabama y Kentucky) experimentaron un incremento en su tasa de desempleo, subiendo 0,2 puntos porcentuales en ambos casos.
- Extremos: Dakota del Sur registró la tasa más baja del país con un 2,0 %, mientras que el Distrito de Columbia tuvo la más alta con un 6,0 %.
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