Las carreras con los sueldos más altos y menos desempleo en 2026 en EE.UU., según la Fed

Elegir una carrera universitaria en Estados Unidos es una de las decisiones más determinantes en la vida de millones de personas. Aunque obtener un título superior marca diferencias en el mercado de trabajo, no todas las especializaciones ofrecen las mismas oportunidades. Un reciente informe del Reserva Federal de Nueva York (más conocida como Fed) reveló cuáles son las que tienen mayor potencial de ingresos y menor desempleo en 2026.

Cuánto gana un graduado universitario en EE.UU. en 2026

De acuerdo con un artículo publicado por CBS News, el estudio del organismo confirma que contar con un diploma universitario aún ofrece ventajas sustanciales en el mercado laboral, especialmente en términos de remuneración. Sin embargo, el informe subraya que el campo de estudio puede ser incluso más decisivo que el simple hecho de graduarse.

La brecha salarial puede superar los US$90.000 entre las disciplinas más y menos remuneradas JOSEPH PREZIOSO - AFP

El relevamiento clasifica los resultados laborales de graduados recientes —jóvenes de entre 22 y 27 años— y también examina la evolución de sus ingresos hacia la mitad de la carrera profesional, entre los 35 y 45 años. Además del nivel salarial, contempla la tasa de desempleo y la subocupación, es decir, el porcentaje de titulados que trabajan en puestos que no requieren el título obtenido.

En promedio, la tasa de desocupación general para graduados recientes se ubica en 4,2%, mientras que el salario mediano al inicio de la carrera alcanza los 58.000 dólares anuales y asciende a US$87.000 en la etapa intermedia. No obstante, estas cifras globales esconden diferencias muy marcadas entre disciplinas.

Estas ingenierías pagan más de US$130 mil al año

Las carreras de ingeniería dominan el ranking en materia de ingresos elevados y niveles relativamente bajos de desempleo. La rama Aeroespacial encabeza la lista de salarios más altos al inicio de la vida profesional, con una mediana de US$85.000, que asciende a US$130 mil en la mitad de la carrera. Además, exhibe una tasa de desocupación de apenas 2,2% y un nivel de subocupación de 14,7%, uno de los más bajos del estudio.

Ingeniería Química también muestra cifras contundentes: US$85.000 en los primeros años y US$135 mil hacia la mitad de la carrera profesional. Su desempleo es de 4,7% y la subocupación alcanza 17,9%. En tanto, Ingeniería civil combina una tasa de desocupación de 2,3% con salarios de US$75.000 al inicio y US$115 mil en la etapa media.

Ingeniería eléctrica: desempleo de 3,2% y salarios de US$82.000 dólares al inicio y US$123 mil dólares a mitad de carrera

desempleo de 3,2% y salarios de US$82.000 dólares al inicio y US$123 mil dólares a mitad de carrera Ingeniería mecánica: registra 4,4% de desocupación y remuneraciones de US$80.000 y US$120 mil.

Las ramas de la ingeniería dominan la estabilidad financiera en 2026. La Ingeniería Aeroespacial lidera los salarios iniciales con una mediana de US$85.000 Foto de freepik disponible en freepik

Computación y tecnología: altos salarios pero más desempleo

El informe también aporta un dato llamativo respecto de las disciplinas tecnológicas. Aunque carreras como Ingeniería en Computación y Ciencias de la Computación ofrecen salarios iniciales muy competitivos —US$90.000 y US$87.000 anuales, respectivamente—, enfrentan tasas de desempleo más elevadas que el promedio.

Ingeniería en Computación: muestra una desocupación de 7,8%

muestra una desocupación Ciencias de la Computación: alcanza 7%, ambas por encima del 4,2% general.

Aun así, sus ingresos a mitad de carrera son significativos: US$131 mil y US$120 mil, respectivamente. La subocupación, en cambio, se mantiene relativamente baja en comparación con otras áreas, con 15,8% y 19,1%.

Computación y tecnología: altos salarios pero más desempleo

En el área sanitaria, Enfermería sobresale con una tasa de desempleo de 2,1% y una de las tasas de subocupación más bajas del informe: 12,8%. Los salarios alcanzan US$70.000 al inicio y US$87.000 en la mitad de la carrera.

Las especialidades en educación muestran niveles de desocupación particularmente reducidos. Educación Especial registra la tasa más baja de todo el ranking, con apenas 0,7%, mientras que Educación Primaria marca 1,2%. Sin embargo, los salarios son más modestos: US$46.000 y US$45.000 dólares al inicio, respectivamente, con incrementos limitados en la etapa intermedia.

Enfermería destaca por su alta eficiencia en la inserción laboral, con una de las tasas de subocupación más bajas (12,8%)

Artes y humanidades: las carreras con mayor desempleo en EE.UU.

En contraste, las disciplinas artísticas y algunas ciencias sociales enfrentan mayores dificultades.