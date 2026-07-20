Préstamos para inmigrantes: la nueva alerta a los bancos que pone el foco en los permisos de trabajo

Una nueva guía federal generó incertidumbre sobre el acceso de la comunidad inmigrante a diversos servicios financieros dentro de Estados Unidos. Las autoridades actualizaron la orientación dirigida a los bancos respecto a la evaluación de los solicitantes de crédito e hipotecas.

La nueva alerta federal para los bancos en EE.UU.

La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA) emitieron la orientación conjunta el 13 de julio.

No se trata de una ley ni de una regulación nueva, sino de una guía supervisora que recuerda obligaciones existentes de gestión del riesgo crediticio. Su alcance se limita a las instituciones sometidas a la supervisión de esas agencias.

Según un reporte de Univision, el cambio principal radica en la manera en que las instituciones deben evaluar ahora a sus potenciales clientes. Se busca que las entidades financieras demuestren un mayor cuidado y diligencia al momento de procesar solicitudes de financiamiento para la población inmigrante.

Sin embargo, esta actualización no prohíbe de forma directa el acceso a los servicios financieros. Específicamente, modifica los protocolos bancarios de evaluación.

Cómo impacta la nueva guía en los permisos de trabajo de los migrantes

El punto más debatido de esta nueva orientación federal es que la falta de un permiso de trabajo ahora puede considerarse como un factor de riesgo directo. De acuerdo con Univision, un solicitante sin permiso de trabajo legal podría presentar dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias.

La principal preocupación de las agencias reguladoras es que una persona sin un estatus legal activo en EE.UU. podría ser deportada antes de liquidar su deuda total.

De igual manera, se considera oficialmente que la posible pérdida del empleo por falta de documentación laboral pone en serio peligro el retorno del capital prestado.

La guía busca que los migrantes sin estatus legal no puedan solicitar un préstamo ante el banco Imagen ilustrativa generada con IA

Este nuevo enfoque en los permisos de trabajo afecta directamente la obtención de préstamos hipotecarios destinados a la compra de viviendas para familias inmigrantes.

“El crédito es muy importante y para mí también. Este año acabo de comprar una casa con un buen crédito”, dijo un ciudadano a Univision.

Alcance legal y requisitos de identidad para los migrantes en los bancos de EE.UU.

A pesar de las nuevas alertas emitidas, los expertos aclaran que estas directrices no contienen ninguna orden para que los bancos cierren cuentas bancarias que ya estén activas.

Tampoco existe una prohibición legal que impida de manera general que una persona inmigrante intente abrir una cuenta corriente o una cuenta de ahorros.

La medida no se trata de una ley, sino de una recomendación federal a las entidades bancarias de EE.UU. para endurecer sus controles de solicitudes de préstamos para inmigrantes Charles Krupa - AP

Sin embargo, se recomienda a toda la comunidad estar atenta a la manera en que cada banco o cooperativa de crédito interpreta y aplica estas recomendaciones federales.