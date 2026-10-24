Perdieron el TPS y ahora se esconden o se van: el pueblo de Estados Unidos que pierde trabajadores inmigrantes

La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) modifica la dinámica laboral y social en distintas comunidades de Estados Unidos. En Ohio, la eliminación de esta protección legal afecta la continuidad de la mano de obra migrante en el ámbito local.

Los afectados que perdieron el TPS y la situación que enfrentan

La decisión judicial alcanza a cerca de 350 mil ciudadanos de origen haitiano en todo el país. Las autoridades federales confirmaron que se puso fin a la vigencia del TPS para esta población.

Cerca de 350 mil ciudadanos de origen haitiano en todo el país Fotomontaje generado con IA

Según BBC, muchos de estos residentes llegaron a suelo estadounidense tras el terremoto de 2010 en Haití. Otros ingresaron en 2021 a causa de la inestabilidad política y la violencia posterior al asesinato del presidente Jovenel Moïse.

Al perder la protección, miles de trabajadores quedaron sin la autorización oficial para desempeñarse en fábricas y depósitos. Varios inmigrantes enfrentan órdenes de salida o la colocación de grilletes electrónicos de rastreo por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En Springfield, un joven de 20 años llamado Pierre Damas Bel falleció el 31 de agosto de 2026 tras la imposición de un grillete de monitoreo en el tobillo. La familia vinculó el trágico hecho al impacto emocional del control oficial.

Asimismo, diversos residentes acuden a centros de ayuda comunitaria para gestionar la retirada de los dispositivos mientras avanza el proceso de expulsión. Algunos comercios locales cierran sus instalaciones por temor a las inspecciones federales.

El pueblo de Springfield y la pérdida de sus trabajadores inmigrantes

La localidad de Springfield, en el suroeste de Ohio, recibió a unos 20.000 migrantes haitianos durante los últimos cinco años. Esta población cubrió la escasez de personal en el sector industrial y en los centros de distribución.

De acuerdo con BBC, el municipio arrastraba décadas de declive económico por el cierre de fábricas tradicionales y la despoblación. La llegada de la comunidad caribeña impulsó la ocupación de viviendas vacías y el consumo en los negocios locales.

Algunos puestos de trabajo quedaron vacantes en Springfield por esta decisión Imagen generada con IA

Sin embargo, la cancelación del TPS paralizó la actividad de varios establecimientos comerciales. El propietario de una tienda de abarrotes, Paschur Castelly, reportó estanterías desiertas ante la falta de clientes.

Los habitantes de la zona mantienen posturas divididas ante la velocidad de la transformación demográfica. Algunos vecinos mencionaron el aumento del tráfico y la sobrecarga en los servicios públicos municipales.

En el plano político, el presidente Donald Trump sostuvo en actos públicos que la salida de los migrantes “devolverá la tranquilidad” al municipio. Las autoridades federales intensificaron las operaciones de control y los vuelos de repatriación.

El alcance de la medida y el contexto electoral

La revocación del TPS para Haití integra una política que canceló la protección a más de un millón de personas de 13 países. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) defiende la medida bajo el argumento de cumplir la ley.

A pesar de las deportaciones, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) mantiene para Haití la alerta máxima de Nivel 4 que prohíbe los viajes a esa nación. Las organizaciones sociales advierten sobre los riesgos de seguridad por la violencia de las pandillas.

El pedido de la organización CASA por la liberación del pastor con TPS

La controversia migratoria incide en la campaña de las elecciones de medio término de 2026 en el estado de Ohio. La disputa abarca un escaño clave en el Senado federal dentro de un territorio competitivo.

Por su parte, las empresas locales reportan puestos vacantes en líneas de ensamblaje que dependían de la mano de obra amparada por el TPS.