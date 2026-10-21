Los demócratas enfrentados coinciden: el aumento de las redadas del ICE en EE.UU. cambia un patrón entre políticos de Nueva York

El reciente aumento de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en todo Estados Unidos provocó una alianza entre demócratas en Nueva York, encabezada por el alcalde Zohran Mamdani y el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. El consenso entre el ala progresista y el ala tradicional refleja un cambio en las dinámicas locales, donde la oposición a las tácticas migratorias federales logró superar profundas fricciones y enfrentamientos electorales previos.

Cómo el aumento de las redadas del ICE en EE.UU. cambia un patrón entre políticos de Nueva York

A 11 días de las midterm elections 2026 del 3 de noviembre, el alcalde y el líder demócrata de la Cámara de Representantes encabezan una alianza de más de 100 líderes políticos neoyorquinos que se unieron para enfrentar las redadas del ICE.

La iniciativa se articuló mediante una carta impulsada por Mamdani con fecha del 16 de octubre, respaldada por la totalidad de la delegación demócrata neoyorquina en el Congreso y figuras de peso nacional como los senadores Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand, informó Axios.

En una carta pública, Mamdani, Jeffries y otros demócratas solicitaron a propietarios de garajes y estacionamientos privados que no alquilen ni presten sus propiedades al ICE ICE

El documento estuvo dirigido a propietarios de garajes y estacionamientos privados. Allí, las autoridades solicitaron que no alquilen ni presten sus propiedades al ICE para ser utilizadas como bases operativas en sus redadas.

La acción responde directamente al tiroteo de Oscar Belgal, de 28 años, en el barrio de Marble Hill, un incidente que los firmantes remarcaron que no representa un caso aislado, con ejemplos de intervenciones previas en Queens y Manhattan.

En la misiva, las autoridades argumentaron que rechazar la colaboración con las fuerzas federales protege la seguridad pública, a los empleados de los locales y a la ciudadanía en general.

La división demócrata en Nueva York

El frente común resulta atípico por la intensa historia de disputas políticas entre sus integrantes. Durante las pasadas primarias de verano, Jeffries respaldó a los congresistas Dan Goldman y Adriano Espaillat, mientras que Mamdani promovió activamente a las candidatas progresistas que terminaron por desbancarlos. Aun así, tanto Goldman como Espaillat sumaron su firma a la carta.

De igual manera, la congresista saliente Nydia Velázquez suscribió a la solicitud a pesar de las tensiones generadas cuando Mamdani respaldó a Claire Valdez, rival de su sucesor designado, Antonio Reynoso.

El alcalde Zohran Mamdani y el líder demócrata Jeffries encabezan una alianza de más de 100 políticos de Nueva York @repjeffries

Otro ejemplo es la senadora Gillibrand, quien adhirió al reclamo tras haber mantenido cruces públicos previos con el actual alcalde. Pese a estos antecedentes, Jeffries y Mamdani recientemente empezaron a mostrar puntos de coincidencia en la agenda local, reflejados en apariciones públicas conjuntas y gestiones de acercamiento tras las elecciones.

En diálogo con Axios, un funcionario electo sostuvo: “El hecho de que todos firmaran tiene más que ver con el poder del asunto que con el poder de Mamdani”. Por su parte, un político cercano a Jeffries aseguró que la inmigración “es simplemente un tema unificador para los demócratas”, pero luego reconoció que el alcalde “está contactando constantemente a la delegación para construir lazos y suavizar las cosas desde las elecciones, lo cual es inteligente”.

Redadas del ICE en Nueva York en números

El incremento de las operaciones de control migratorio se evidencia en las estadísticas oficiales compartidas por distintas fuentes oficiales.

El informe Executive Order 13 Audit: Report of Audit Findings & Recommendations, publicado en mayo por la ciudad de Nueva York, señala que, entre el 20 de enero de 2025 y el 10 de marzo de 2026, el ICE arrestó a 5567 personas en el área. Este número representa un 71% más que durante la misma cantidad de días al final de la administración anterior. Más de la mitad de los arrestos se realizaron en el tribunal de inmigración de 26 Federal Plaza.

Zohran Mamdani cuestionó los operativos migratorios del gobierno de Donald Trump y afirmó que generan temor entre los inmigrantes de Nueva York

Asimismo, NCPR informó que la agencia detuvo a 2197 personas en el Estado Imperial durante aproximadamente un mes, en el marco de la Operación Rotten Apple, desarrollada entre el 27 de julio y el 29 de agosto de 2026. El total representó un aumento de más del 40% respecto del mes anterior, según datos federales obtenidos por el Deportation Data Project.