150.000 inmigrantes en un limbo en Florida tras el fin del TPS y sin opción por miedo al ICE y sus redadas
Familias del sur del estado reducen sus salidas y pierden empleos ante el riesgo de deportación a un país atravesado por la violencia
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Unos 150.000 haitianos del sur de Florida perdieron la protección migratoria del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y muchos restringen sus salidas por temor a ser detenidos y deportados, según un reportaje publicado en WLRN.
Qué cambió para los haitianos en Florida tras el fin del TPS
- La cancelación, que Uscis considera efectiva desde el 27 de julio de 2026, también invalidó los permisos laborales asociados al programa.
- Los testimonios describen familias que permanecen en casa mientras enfrentan la posibilidad de regresar a un país marcado por la violencia de las pandillas.
- La cifra corresponde a personas afectadas por la pérdida de protección, según WLRN, y no a inmigrantes encarcelados.
- El medio describe un repliegue de la vida pública en comunidades como Little Haiti y North Miami, donde entrevistó a antiguos beneficiarios que dejaron de trabajar, conducir o asistir a sus iglesias.
El impacto laboral tiene una instrucción administrativa concreta. Uscis informó que los documentos de autorización de empleo de las categorías A12 y C19 expedidos bajo el TPS haitiano dejaron de ser válidos; los empleadores deben volver a verificar la autorización y no pueden mantener contratado a quien carezca de otra documentación vigente.
- Evka, una de las entrevistadas por WLRN, llegó a Estados Unidos a los cuatro años y obtuvo una maestría en ingeniería civil en Florida International University.
- Antes de perder su permiso, era gerente de operaciones de una empresa comercial de Miami; ahora tampoco participa presencialmente en el ministerio juvenil de su iglesia por miedo a exponerse.
Cómo afecta el temor a la deportación a las familias haitianas
Naomie, cuyo apellido se reservó para proteger su identidad, trabajaba como terapeuta certificada para niños con discapacidades.
Tras perder la autorización laboral, ella y su esposo buscan ingresos para pagar alimentos y alquiler, mientras cada traslado de sus hijos a la escuela genera temor a una detención.
La eventual separación familiar también condiciona sus decisiones. Naomie tiene hijos nacidos en Estados Unidos, incluido uno de dos años, y explicó que intenta organizar quién podría cuidarlos si ambos padres fueran deportados, porque rechaza llevarlos a las condiciones de inseguridad que describe en Haití.
- El pastor Rick Eugene, de la First Haitian Baptist Church of North Dade, relató a WLRN que algunos fieles siguen los servicios por internet y solicitan recibir la comunión en sus hogares.
- Aproximadamente una quinta parte de su congregación tenía TPS, una proporción que muestra cómo la cancelación alcanza también a las redes comunitarias.
Qué resolvió la Corte Suprema y qué otras protecciones pueden mantenerse
La Corte Suprema habilitó el avance de las terminaciones para Haití y Siria el 25 de junio. En Mullin v. Doe, sostuvo que la ley del TPS impide revisar judicialmente las impugnaciones no constitucionales contra esas decisiones y rechazó mantener las medidas provisionales que las habían suspendido.
El fallo recoge un detalle del funcionamiento del programa: si el Gobierno no actúa, la designación se prorroga automáticamente por seis meses.
También recuerda que Haití recibió la protección en 2010, tras el terremoto, y fue redesignado en 2021 por razones que incluían violencia de pandillas e inseguridad alimentaria.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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