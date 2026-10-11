Unos 150.000 haitianos del sur de Florida perdieron la protección migratoria del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y muchos restringen sus salidas por temor a ser detenidos y deportados, según un reportaje publicado en WLRN.

Qué cambió para los haitianos en Florida tras el fin del TPS

La cancelación, que Uscis considera efectiva desde el 27 de julio de 2026, también invalidó los permisos laborales asociados al programa.

Los testimonios describen familias que permanecen en casa mientras enfrentan la posibilidad de regresar a un país marcado por la violencia de las pandillas.

150.000 inmigrantes en un limbo en Florida tras el fin del TPS y sin opción por miedo al ICE y sus redadas Fotomontaje realizado con IA

La cifra corresponde a personas afectadas por la pérdida de protección, según WLRN, y no a inmigrantes encarcelados.

El medio describe un repliegue de la vida pública en comunidades como Little Haiti y North Miami, donde entrevistó a antiguos beneficiarios que dejaron de trabajar, conducir o asistir a sus iglesias.

El impacto laboral tiene una instrucción administrativa concreta. Uscis informó que los documentos de autorización de empleo de las categorías A12 y C19 expedidos bajo el TPS haitiano dejaron de ser válidos; los empleadores deben volver a verificar la autorización y no pueden mantener contratado a quien carezca de otra documentación vigente.

Evka, una de las entrevistadas por WLRN, llegó a Estados Unidos a los cuatro años y obtuvo una maestría en ingeniería civil en Florida International University.

Antes de perder su permiso, era gerente de operaciones de una empresa comercial de Miami; ahora tampoco participa presencialmente en el ministerio juvenil de su iglesia por miedo a exponerse.

Cómo afecta el temor a la deportación a las familias haitianas

Naomie, cuyo apellido se reservó para proteger su identidad, trabajaba como terapeuta certificada para niños con discapacidades.

Tras perder la autorización laboral, ella y su esposo buscan ingresos para pagar alimentos y alquiler, mientras cada traslado de sus hijos a la escuela genera temor a una detención.

150.000 inmigrantes en un limbo en Florida tras el fin del TPS y sin opción por miedo al ICE y sus redadas GIORGIO VIERA - AFP

La eventual separación familiar también condiciona sus decisiones. Naomie tiene hijos nacidos en Estados Unidos, incluido uno de dos años, y explicó que intenta organizar quién podría cuidarlos si ambos padres fueran deportados, porque rechaza llevarlos a las condiciones de inseguridad que describe en Haití.

El pastor Rick Eugene, de la First Haitian Baptist Church of North Dade, relató a WLRN que algunos fieles siguen los servicios por internet y solicitan recibir la comunión en sus hogares.

Aproximadamente una quinta parte de su congregación tenía TPS, una proporción que muestra cómo la cancelación alcanza también a las redes comunitarias.

Qué resolvió la Corte Suprema y qué otras protecciones pueden mantenerse

La Corte Suprema habilitó el avance de las terminaciones para Haití y Siria el 25 de junio. En Mullin v. Doe, sostuvo que la ley del TPS impide revisar judicialmente las impugnaciones no constitucionales contra esas decisiones y rechazó mantener las medidas provisionales que las habían suspendido.

Abogada de la Alianza Nacional TPS explica la decisión de la Corte Suprema sobre el TPS para Venezuela

El fallo recoge un detalle del funcionamiento del programa: si el Gobierno no actúa, la designación se prorroga automáticamente por seis meses.

También recuerda que Haití recibió la protección en 2010, tras el terremoto, y fue redesignado en 2021 por razones que incluían violencia de pandillas e inseguridad alimentaria.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.