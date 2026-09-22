“Qualified alien”: la categoría del IRS que aplicaría devoluciones de taxes a ciertos inmigrantes

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro presentaron una propuesta que limita el acceso a la parte reembolsable de cuatro créditos fiscales según el estatus migratorio del contribuyente. La medida se apoya en la definición de “extranjero calificado” (Qualified Alien, en inglés) de la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo de 1996 (Prwora).

Qué créditos fiscales quedan afectados por la decisión del IRS

El Earned Income Tax Credit (EITC) subiría a un máximo de US$8231 para contribuyentes con tres o más hijos calificados en el año tributario 2026, según información publicada por el IRS.

subiría a para contribuyentes con tres o más hijos calificados en el año tributario 2026, según información publicada por el IRS. El Child Tax Credit (CTC), incluida su parte adicional reembolsable (ACTC), forma parte de los cuatro créditos alcanzados por la restricción propuesta.

El Earned Income Tax Credit (EITC) subiría a un máximo de US$8231 para contribuyentes con tres o más hijos calificados Imagen ilustrativa generada por IA

El American Opportunity Tax Credit (AOTC) , vinculado a gastos educativos, también queda comprendido en la norma.

, vinculado a gastos educativos, también queda comprendido en la norma. El Adoption Tax Credit, cuyo monto máximo para 2026 llega a US$17.670 en gastos calificados, con hasta US$5120 de porción reembolsable, integra la lista.

Quién califica como “qualified alien”

La definición de la Prwora incluye a residentes permanentes legales , asilados, refugiados y determinados beneficiarios de parole por al menos un año.

incluye a , asilados, refugiados y determinados beneficiarios de parole por al menos un año. También comprende a inmigrantes con expulsión retenida, entrantes cubanos o haitianos y residentes legales de países con el Pacto de Libre Asociación con Estados Unidos.

entrantes cubanos o haitianos y residentes legales de países con el Pacto de Libre Asociación con Estados Unidos. La categoría alcanza a determinados sobrevivientes de violencia doméstica o crueldad extrema que cumplan los requisitos legales.

o crueldad extrema que cumplan los requisitos legales. Si un cónyuge es ciudadano, el otro sería tratado como “qualified alien” en una declaración conjunta.

Si un cónyuge es ciudadano, el otro sería tratado como “qualified alien” Magnific

Cómo funcionaría la autocertificación

El contribuyente debería declarar su estatus migratorio o ciudadanía mediante un formulario, identificado como schedule 3-A en la propuesta.

o ciudadanía mediante un formulario, identificado como en la propuesta. No se exigiría adjuntar documentación migratoria adicional junto con la declaración.

junto con la declaración. La afirmación se haría bajo pena de perjurio , con sanciones legales, incluidas multas y prisión, para quien mienta sobre su estatus.

, con sanciones legales, incluidas multas y prisión, para quien mienta sobre su estatus. El estatus se evalúa en la fecha en que se presenta la primera declaración que reclama el crédito, sin importar si es antes, dentro o después del plazo.

Estas regulaciones fueron identificadas como REG-119882-25 dentro del Internal Revenue Bulletin 2026-38, publicado el 14 de septiembre de 2026, y afectarían a los contribuyentes que reclaman el crédito de adopción, el crédito de oportunidad estadounidense, el crédito tributario por hijos y el crédito por ingreso del trabajo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.