El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó un aviso para revisar la recopilación de información asociada al Formulario I-130, el documento que usan ciudadanos y residentes permanentes para pedir a un familiar extranjero. La medida se conoció el 16 de julio y abrió un período de comentarios públicos hasta el 14 de septiembre. En paralelo, el gobierno de Trump avanza con una regla que apunta a hacer obligatoria la presentación electrónica de este y otros formularios migratorios.

Qué revisa el Uscis del I-130 a migrantes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) abrió el proceso bajo el expediente USCIS-2007-0037 y el número de control OMB 1615-0012, en cumplimiento de la Paperwork Reduction Act de 1995.

Durante 60 días, la agencia recibe observaciones del público y organizaciones sobre la utilidad, claridad y carga administrativa del formulario.

Uscis detalló las obligaciones legales de registro y toma de huellas para extranjeros en EE.UU. Imagen creada con IA

La consulta también incluye al Formulario I-130A, que complementa datos de los beneficiarios.

Uscis pidió opiniones sobre cuatro puntos: necesidad de la información pedida, precisión de los tiempos estimados, claridad de los formularios y posibles mejoras tecnológicas para reducir la carga administrativa.

El volumen de trámites migratorios afectados por la medida

Uscis estima que 472.753 personas presentarán el Formulario I-130 y otras 438.179 completarán el I-130A.

La carga anual combinada supera las dos millones de horas y representa un costo agregado de más de US$378 millones para los solicitantes.

El aviso no anuncia cambios en los requisitos de elegibilidad ni una nueva edición obligatoria del formulario.

Qué pasa con el formulario I-130 para migrantes y actualizaciones del Uscis que se aplican en agosto 2026 Fotomontaje generado con IA

La otra reforma que impacta el trámite del Uscis

El DHS publicó una regla interina final en el Registro Federal que permitiría a Uscis exigir la presentación electrónica de beneficios migratorios, entre ellos el I-130 , una vez que un formulario esté disponible online durante al menos 180 días.

, una vez que un formulario esté disponible online durante al menos 180 días. La agencia podría declarar formularios “solo online” con un aviso previo de al menos 60 días.

Según Uscis, en el año fiscal 2025 solo el 43% de los solicitantes individuales presentó sus trámites online cuando existía esa opción, frente a menos del 6% de abogados y representantes acreditados.

Cómo pagar un formulario de Uscis

La regla contempla una exención mediante el nuevo Formulario I-936 para quienes la presentación electrónica les genere una dificultad excesiva, con un cargo de 25 dólares, aunque los solicitantes humanitarios podrían acceder a exenciones de pago.

El DHS estima que unas 249.000 personas podrían pedir esa exención cada año, según el mismo artículo.

Validez del formulario y trámites hasta septiembre 2026

Los migrantes que tengan un familiar directo en Estados Unidos —cónyuge, hijo, padre o hermano, según el caso— y piensen iniciar el trámite de reunificación familiar, el Formulario I-130 sigue vigente sin cambios en sus requisitos por ahora.

Se puede seguir presentando como hasta hoy mientras dura la consulta pública, que termina el 14 de septiembre.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.