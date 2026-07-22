Oficial y confirmado: el Uscis publica una revisión del formulario I-130 para pedir a un familiar en julio de 2026
La consulta pública busca evaluar la información requerida en uno de los trámites migratorios más utilizados para la reunificación familiar: permanecerá abierta durante 60 días
- 3 minutos de lectura'
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó el 16 de julio un aviso para revisar la recopilación de información asociada al Formulario I-130, Petición para Familiar Extranjero, el documento que utilizan ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales para iniciar trámites migratorios de determinados familiares. La medida abre un período de comentarios públicos hasta el 14 de septiembre y forma parte de un procedimiento administrativo exigido por la legislación federal.
Qué anunció el Uscis sobre el formulario I-130
De acuerdo con un comunicado publicado en el Registro Federal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) abrió un proceso de revisión de la recopilación de información asociada al Formulario I-130 y al Formulario I-130A, utilizado para complementar determinados datos de los beneficiarios.
La convocatoria fue difundida bajo el expediente USCIS-2007-0037 y el número de control OMB 1615-0012, como parte de los requisitos establecidos por la Paperwork Reduction Act de 1995, una ley federal que obliga a las agencias a revisar periódicamente la información que solicitan a los ciudadanos.
Durante los próximos 60 días, la agencia recibirá observaciones del público, organizaciones y otras entidades federales sobre la utilidad, claridad y carga administrativa de los formularios.
Para qué sirve el Formulario I-130 en EE.UU.
El Formulario I-130 permite que un ciudadano estadounidense, un nacional estadounidense o un residente permanente legal solicite beneficios migratorios para determinados familiares extranjeros.
Según el Uscis, este documento constituye el primer paso para demostrar la existencia de una relación familiar válida que podría permitir el acceso a una visa de inmigrante o, posteriormente, a una green card basada en la reunificación familiar. Entre las personas que pueden presentar esta petición figuran:
- Ciudadanos estadounidenses que solicitan beneficios para cónyuges, hijos, padres o hermanos elegibles.
- Residentes permanentes legales que presentan peticiones para determinados familiares autorizados por la ley migratoria.
- Nacionales estadounidenses que reúnen los requisitos establecidos por Uscis.
Qué implica esta revisión para los solicitantes
Por el momento, el aviso publicado en el Registro Federal no anuncia modificaciones concretas en los requisitos de elegibilidad ni confirma una nueva edición obligatoria del formulario.
La revisión se enfoca en evaluar la información solicitada por Uscis, el tiempo que demanda completar los documentos y la carga administrativa que representan para los usuarios. La agencia pidió comentarios sobre cuatro aspectos principales:
- La necesidad de la información recopilada.
- La precisión de las estimaciones de tiempo y esfuerzo requeridos.
- La claridad y utilidad de los formularios.
- Posibles mecanismos para reducir la carga administrativa mediante herramientas tecnológicas.
Los datos que reveló el Uscis sobre el trámite
El aviso también incluye estimaciones oficiales sobre el uso del Formulario I-130. Según la entidad, se espera que aproximadamente 472.753 personas presenten el Formulario I-130. En el caso del Formulario I-130A, la agencia calcula 438.179 respuestas.
Además, estimó que la carga anual total asociada a estos trámites supera los dos millones de horas y representa un costo agregado de más de US$378 millones para los solicitantes.
- 1
- 2
Un ferry se hundió en minutos frente a Guyana con más de un centenar de pasajeros: al menos 41 muertos
- 3
Comenzó la construcción de la megamuralla submarina para crear el puerto automatizado más grande del mundo
- 4
Inocencia fiscal: las claves del proyecto que presentará Caputo para incentivar el uso de los “dólares del colchón”