Qué significa la nueva norma del Uscis que podría denegar green cards desde septiembre 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) aplicará desde el 18 de septiembre la regla final que rescinde el marco de carga pública de 2022. En los trámites ante esa agencia, el cambio alcanzará a los formularios I-485 enviados por correo o presentados electrónicamente desde esa fecha. Las solicitudes anteriores continuarán sujetas al marco vigente al momento de su presentación.

Qué cambia con la nueva norma de carga pública del Uscis

De acuerdo con un comunicado oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la medida rescinde la regulación de 2022 y devuelve a los funcionarios una discreción más amplia para evaluar cada expediente.

El organismo aclaró que no restablece íntegramente la regla de 2019 ni adoptó una nueva definición regulatoria de carga pública.

Según la agencia, los funcionarios podrán realizar una evaluación individual de cada caso y considerar distintos factores relacionados con la situación personal y económica del solicitante. Entre los elementos que podrán analizarse figuran:

Edad.

Estado de salud.

Situación familiar.

Nivel educativo.

Capacitación laboral.

Ingresos y recursos económicos.

Otros antecedentes considerados relevantes para la evaluación migratoria.

Qué pasará con las solicitudes de green card, según Uscis

Una de las modificaciones más importantes impactará en quienes tramitan la green card mediante el Formulario I-485, utilizado para solicitar el registro de residencia permanente o el ajuste de estatus.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

La entidad informó que publicará una versión actualizada del documento para adaptarlo a los nuevos requisitos establecidos por la regulación. Además, advirtió que las ediciones anteriores dejarán de ser aceptadas una vez que la norma entre en vigor. Por ese motivo, quienes presenten solicitudes después del 18 de septiembre deberán verificar que utilizan la versión vigente para evitar rechazos automáticos.

Por qué la nueva norma del Uscis preocupa a organizaciones migratorias

De acuerdo con Jurist News, la regla de carga pública ya había sido ampliada durante el primer mandato de Trump y generó una fuerte controversia entre organizaciones de defensa de inmigrantes, grupos de salud pública y abogados especializados en temas migratorios.

En aquel momento, distintos sectores cuestionaron que la medida funcionara como una especie de evaluación económica para acceder a determinados beneficios migratorios.

Los solicitantes de la green card deberán utilizar la nueva versión del Formulario I-485 para evitar el rechazo de su trámite Fotomontaje editado con IA

Diversos estudios y organizaciones comunitarias señalaron entonces que muchas familias evitaron solicitar asistencia o acceder a servicios para los que calificaban legalmente por temor a afectar futuros trámites migratorios.

El Uscis anunció la medida el 16 de julio, pero la regla final fue publicada oficialmente en el Registro Federal el 20 de julio. Entrará en vigor el 18 de septiembre y alcanzará a las solicitudes de admisión realizadas desde ese día y a los formularios I-485 enviados por correo o presentados electrónicamente a partir de esa fecha.