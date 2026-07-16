Alerta green card: el Uscis endurece la carga pública y rechazará este formulario desde septiembre 2026

Las autoridades migratorias de Estados Unidos anunciaron un cambio que podría impactar directamente a miles de extranjeros que buscan obtener la green card. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) derogó una regulación vigente desde 2022 y restableció criterios más amplios para evaluar si una persona podría convertirse en una “carga pública” al solicitar beneficios migratorios. Además, hay un formulario que se deberá tener en cuenta.

Qué cambia con la carga pública para obtener la green card

Según informaron el DHS y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), la disposición elimina la regulación implementada durante la administración Biden y devuelve a los funcionarios migratorios una mayor discrecionalidad para analizar cada caso de forma individual.

Todas las demás categorías de solicitud del formulario I-485 que no sean basadas en el empleo e independientes deben continuar su presentación por correo postal Freepik

La legislación estadounidense establece que una persona puede ser considerada inadmisible si existe la probabilidad de que dependa principalmente de beneficios públicos financiados por los contribuyentes.

Con este cambio, los oficiales volverán a evaluar el conjunto de circunstancias de cada solicitante, conforme a lo establecido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

“La administración Trump defiende el Estado de derecho y protege a los contribuyentes estadounidenses de subsidiar a extranjeros que podrían volverse dependientes de los beneficios públicos. El Uscis está comprometido con salvaguardar la seguridad y el bienestar financiero de los estadounidenses”, afirmó Zach Kahler, portavoz de la agencia.

El Formulario I-485 de Uscis cambia desde septiembre

Uno de los aspectos más relevantes de la medida afecta a quienes planean solicitar una residencia permanente mediante ajuste de estatus. La entidad informó que publicará una versión actualizada del Formulario I-485, utilizado para registrar la residencia permanente o ajustar el estatus migratorio dentro de Estados Unidos.

La agencia advirtió que dejará de aceptar versiones anteriores del documento enviadas por correo o presentadas electrónicamente a partir del 18 de septiembre de 2026, fecha en la que entrará en vigor la nueva disposición.

Por esa razón, quienes estén preparando una solicitud deberán verificar cuidadosamente que utilizan la edición vigente antes de presentar la documentación.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Cómo influye la carga pública en una solicitud migratoria

La determinación de carga pública es uno de los factores que pueden influir en la aprobación o rechazo de determinados beneficios migratorios. Durante la evaluación de cada expediente, los funcionarios pueden considerar elementos como:

Edad del solicitante

Estado de salud

Situación familiar

Nivel educativo

Historial laboral

Ingresos y recursos económicos disponibles

Capacidad para mantenerse económicamente

El DHS sostiene que la regulación aprobada en 2022 limitaba la capacidad de los oficiales para efectuar una evaluación integral y que la nueva política recupera el objetivo histórico de promover la autosuficiencia económica entre los inmigrantes.

Formularios para obtener la green card Shutterstock

De acuerdo con la agencia, este cambio tendrá consecuencias prácticas para quienes buscan obtener una green card dentro de EE.UU. Presentar una edición anterior del formulario después de la entrada en vigor de la medida podría derivar en el rechazo de la solicitud, por lo que los inmigrantes deberán prestar especial atención a las actualizaciones publicadas por Uscis antes de iniciar el trámite.