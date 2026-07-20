Oficial y confirmado: la regla del Uscis que dejaría sin green card a migrantes con beneficios públicos

A partir de septiembre de este año, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) comenzará a aplicar una nueva regla relacionada con la “carga pública”. Los nuevos lineamientos revocan la regulación implementada por la administración Biden en 2022 y se ajustan a la postura del gobierno de Donald Trump de limitar los beneficios migratorios a extranjeros que podrían depender de las prestaciones estatales.

Qué es la nueva regla de carga pública del Uscis

La norma redefine cuándo un inmigrante puede ser considerado “carga pública” , es decir, probable dependiente de ayudas del gobierno a largo plazo , lo que puede derivar en el rechazo de su green card o de otros beneficios migratorios.

, es decir, , lo que puede derivar en el rechazo de su green card o de otros beneficios migratorios. De acuerdo con el comunicado oficial de U.S. Citizenship and Immigration Services, la disposición rescinde la regulación de 2022 y restablece criterios más estrictos de evaluación financiera y de uso de programas de asistencia pública, alineados con la política actual de la administración federal.

La normativa establece criterios más estrictos de evaluación financiera y de uso de programas de asistencia pública Imagen creada con IA

Qué beneficios públicos pueden poner en riesgo la green card

La regla vuelve a poner bajo la lupa ciertos programas de ayuda económica y social, como prestaciones de salud , asistencia alimentaria y subsidios de vivienda , cuyo uso prolongado podría pesar en contra del solicitante al momento de evaluar si se convierte en “carga pública”.

, asistencia alimentaria y , cuyo uso prolongado podría pesar en contra del solicitante al momento de evaluar si se convierte en “carga pública”. Según información publicada por la agencia federal, los oficiales migratorios deberán considerar el historial del solicitante en estos programas junto con otros factores como ingresos familiares, edad, salud y nivel educativo para decidir si aprueba o niega la residencia permanente.

Los oficiales migratorios van a considerar el historial del solicitante en estos programas junto con otros factores como ingresos familiares, edad, salud y nivel educativo

Quiénes quedan exentos de la regla de carga pública

El Uscis detalla que ciertos grupos quedan excluidos de la nueva evaluación de carga pública. Entre ellos, algunos refugiados, asilados, víctimas de delitos específicos y otras categorías protegidas por la ley migratoria estadounidense.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Este grupo de inmigrantes podrá acceder a determinados beneficios públicos sin que ello afecte su trámite de residencia permanente o su elegibilidad para otros beneficios migratorios autorizados por el Congreso.

Qué deben revisar quienes ya están en trámite

Los solicitantes de residencia permanente que tengan un caso pendiente deberán revisar si la nueva definición de carga pública aplica a su categoría y si el uso de beneficios públicos podría afectar su evaluación.

y si el uso de beneficios públicos podría afectar su evaluación. Los formularios y guías de instrucciones se actualizarán antes de la entrada en vigor, por lo que se recomienda a los solicitantes y a sus abogados seguir las versiones más recientes para evitar rechazos automáticos o solicitudes de evidencia adicional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.