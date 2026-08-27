Quién es Rafael José Quero Silva, el excoronel deportado por el ICE a Venezuela y acusado de torturar personas

Rafael José Quero Silva, excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fue deportado de Estados Unidos a Venezuela el 18 de agosto por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), después de que las autoridades estadounidenses lo señalaran por su presunta participación en la detención y tortura de disidentes políticos durante el gobierno de Nicolás Maduro. La expulsión se concretó por orden de un juez de inmigración.

Las acusaciones contra Quero Silva por sus acciones en Venezuela

Quero Silva estuvo al frente del Destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana, con sede en Barquisimeto, estado de Lara. Su actuación durante las protestas contra el gobierno venezolano lo convirtió en objeto de denuncias por parte de manifestantes y organizaciones vinculadas con la defensa de los derechos humanos.

Rafael José Quero Silva, excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fue deportado por el ICE a Venezuela Captura Diario El Impulso

Según un comunicado oficial del ICE, el exmilitar estuvo involucrado y tenía conocimiento del uso excesivo de la fuerza, detenciones y torturas contra opositores.

La agencia también indicó que, de acuerdo con la información incorporada a su investigación, supervisó directamente la tortura de al menos 74 manifestantes en 2013.

Entre los abusos señalados aparecen descargas eléctricas, golpes, amenazas de violación y otras formas de violencia física, psicológica y sexual. Miami Herald informó que cinco venezolanos que fueron detenidos en el cuartel de la GNB en Barquisimeto presentaron una demanda civil contra el exmilitar en un tribunal federal de Miami.

Los demandantes sostienen que Quero Silva ordenó o dirigió abusos contra ellos después de las protestas de 2013.

La presentación civil se realizó bajo la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura (TVPA, por sus siglas en inglés) y es independiente del proceso migratorio que terminó con su deportación.

Quero Silva entró a EE.UU. con una visa de turismo

El exmilitar ingresó a EE.UU. el 20 de junio de 2016 por el Aeropuerto Internacional de Miami con una visa B2. Según ICE, no abandonó el país dentro del período autorizado y la agencia lo arrestó el 27 de febrero de 2025 en Miramar, Florida.

El hombre permaneció detenido en el Centro de Detención Krome, en Miami-Dade, mientras avanzaba su proceso migratorio. En noviembre de 2025, un juez de inmigración ordenó su expulsión después de determinar que había participado en violaciones de derechos humanos, según Miami Herald.

Rafael Quero Silva, el exmilitar venezolano detenido en Miami, fue deportado en agosto Cortesía Diario El Impulso / ICE

El exmilitar apeló esa decisión y la deportación finalmente se concretó el 18 de agosto de 2026. El ICE informó que la operación contó con la participación de sus oficinas de Miami, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), el FBI de Miami y el Centro contra Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra.

Las víctimas reconocieron al exmilitar venezolano porque participó en una telenovela

El caso de Quero Silva también llamó la atención porque, años después de las protestas, apareció como extra en la producción Mi Familia Perfecta, de Telemundo, donde interpretó a un agente de policía.

Rick Scott presionó a Delcy Rodríguez por la liberación de presos políticos en Venezuela

Venezolanos que conocían su pasado lo reconocieron durante la emisión de la telenovela en 2018. BBC Mundo reconstruyó que algunas de las personas que habían sido detenidas en el cuartel de Barquisimeto identificaron al excomandante y posteriormente aportaron información sobre él durante una investigación del FBI.