De militar chavista a extra en una telenovela: quién es el venezolano detenido en una cárcel en Miami

Actualmente, el exmilitar venezolano Rafael José Quero Silva permanece en un centro de detención de Miami, luego de apelar su deportación. A un año de su detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), llama la atención un curioso hecho de su vida en Estados Unidos: participó como actor de una telenovela.

La historia de Quero Silva: detenido por el ICE tras una investigación por sus crímenes en Venezuela

De acuerdo con lo que informó El Nuevo Herald en el momento en el que se produjo originalmente la detención, Quero Silva fue comandante del Destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado venezolano de Lara. El militar mantuvo ese puesto durante 2013 y 2014, bajo el mando de Nicolás Maduro.

Quero Silva fue acusado de crímenes presuntamente ocurridos durante su etapa como militar venezolano Foto de Veppex

Concretamente, el venezolano estuvo al frente de la represión en las manifestaciones contra el gobierno de quien alguna vez fue vicepresidente de Hugo Chávez. En ese período, presuntamente cometió crímenes de lesa humanidad por los que fue investigado.

Además de los operativos policiales en las calles, Quero Silva incluso habría allanado propiedades ilegalmente para detener a opositores de Maduro y encarcelarlos. Poco después de esos crímenes, en 2016 emigró a EE.UU., donde entró con una visa.

Quero Silva participó como extra en una telenovela estadounidense y llamó la atención del FBI

Durante sus primeros años en el país norteamericano, el exmilitar venezolano participó en 2018 de la telenovela Mi familia perfecta, de Telemundo. Entre otros roles, desempeñó el personaje de un policía.

El exmilitar venezolano participó en la telenovela "Mi familia perfecta" durante su estadía en Estados Unidos Prime Video

A partir de esa exposición, comenzó a correr la noticia de que el hombre se encontraba en Miami. Según BBC, el hecho activó una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que contactó a varias de sus víctimas y comenzó a juntar testimonios sobre los crímenes de Quero Silva en Venezuela.

Sin embargo, recién siete años después se produjo su detención, que ocurrió a manos del ICE. A fines de febrero de 2025, la agencia federal arrestó al exmilitar venezolano por su estatus irregular.

A pesar de que originalmente se informó que Quero Silva tenía su estatus en trámite y hasta se mencionó la posibilidad de que haya solicitado asilo, lo que ocurrió en realidad es que ingresó con una visa y extendió su estadía sin autorización.

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El venezolano sigue detenido por el ICE y pelea por quedarse en EE.UU.

Actualmente, Quero Silva permanece recluido en el centro de detención Krome, ubicado en Miami. Tras su detención, comenzó el procesamiento del caso, que derivó en una orden de deportación emitida en noviembre.

Sin embargo, el venezolano apeló la decisión y por ahora se mantiene en las instalaciones de la ciudad de Florida a la espera de lo que ocurra en su futuro. Llamativamente, algunas de sus víctimas no quieren que sea deportado.

De acuerdo con testimonios que recopiló el medio, algunos venezolanos que denunciaron a Quero Silva por sus crímenes quieren que permanezca en EE.UU. La intención de esto es que sea juzgado en el país norteamericano y que la Justicia estadounidense sea quien decida su futuro por los presuntos crímenes ocurridos en el país sudamericano durante el gobierno de Maduro.