Redadas del ICE, salarios y subsidios: las leyes que podrían cambiar a Texas en 2027 para miles de inmigrantes

Legisladores de Texas presentaron más de 1.260 proyectos de ley para la sesión que comienza el 12 de enero de 2027, entre ellos propuestas para derogar el programa 287(g), que obliga a los sheriffs a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), subir el salario mínimo de 7,25 dólares por hora, ampliar Medicaid y eliminar el programa estatal de vales escolares.

Qué cambiaría si se deroga el programa 287(g) para los sheriffs de Texas

Los demócratas lograron la mayoría de la Cámara de Representantes estatal, pero el Senado conserva una mayoría republicana , y la mayoría de las iniciativas no llegarán al despacho del gobernador. Ninguna es ley todavía.

, y la mayoría de las iniciativas no llegarán al despacho del gobernador. Ninguna es ley todavía. La norma vigente es la SB 8, aprobada en 2025. Entró en vigor el 1 de enero de 2026 y fija el 1 de diciembre de 2026 como plazo para que los sheriffs cumplan. Alcanza a 234 de los 254 condados.

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El proyecto HB 123, del representante Trey Martinez Fischer, y el SB 99, del senador José Menéndez, ambos demócratas de San Antonio, permitirían a los sheriffs terminar sus acuerdos con ICE, frenarían las subvenciones de la oficina del contralor estatal y desestimarían las acciones de la fiscalía para hacer cumplir la ley. Otras iniciativas completan el paquete:

Texas tenía 565 acuerdos 287(g) al 4 de noviembre, según datos de ICE citados por el Tribune.

El representante Eddie Morales Jr. propone prohibir que agentes de ICE se cubran el rostro.

Martinez Fischer plantea una auditoría de la Operación Lone Star, el programa fronterizo estatal de 11.000 millones de dólares.

El plazo del 1 de diciembre vence antes de que arranque la sesión, por lo que cualquier derogación llegaría después de esa fecha.

Qué propuestas sobre salario, Medicaid y escuelas alcanzarían a las familias inmigrantes

El salario mínimo de Texas es el federal, de 7,25 dólares por hora. Dos proyectos, de los representantes Ana-María Rodríguez Ramos y Armando Walle, lo llevarían a 15 dólares, y otro de Martinez Fischer, a 17. Uno de los proyectos de 15 dólares fijaría su entrada en vigor en septiembre de 2027.

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El representante John Bucy y la senadora Judith Zaffirini piden a la agencia estatal de Salud y Servicios Humanos que presente un plan federal para ampliar Medicaid. Según el Tribune, eso aportaría hasta 10.000 millones de dólares anuales y cubriría a un millón de texanos más. Hoy el programa atiende sobre todo a niños, madres recientes y adultos mayores, y la elegibilidad de los inmigrantes se rige por reglas federales según su estatus.

Varios proyectos derogarían los vales escolares, un programa de 1.000 millones de dólares que comenzó este año. Otros subirían la asignación básica por estudiante de 6.215 a 7.500 dólares y exigirían prekínder gratuito de día completo para todos los niños de 4 años, hoy garantizado solo a familias que cumplen ciertos criterios, entre ellos no hablar inglés.

Cuánto falta para que alguno de estos proyectos sea ley en Texas

Según Telemundo Houston, un proyecto pasa por un comité, el pleno de su cámara y luego la otra cámara. Si hay diferencias, un comité de conferencia busca un texto común, y el gobernador puede firmarlo, vetarlo o dejar que se convierta en ley sin su firma. Las leyes suelen entrar en vigor 91 días después de terminar la sesión.

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La gobernadora electa, Gina Hinojosa, derrotó a Greg Abbott, y la demócrata Vikki Goodwin venció al vicegobernador Dan Patrick.

Goodwin presidirá un Senado donde los republicanos tienen ventaja de 19 a 12, y se espera que esa mayoría considere limitar sus facultades mediante nuevas reglas.

Los republicanos también presentaron iniciativas, como eliminar los impuestos a la propiedad y declarar el inglés el idioma oficial.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.