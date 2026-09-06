Rekha Sharma, abogada: “Las acciones del Uscis causan pánico ante una oleada de solicitudes rechazadas”

La Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos y la firma de leyes Benach Pitney Reilly entablaron una demanda judicial colectiva contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). En ese marco, la abogada de inmigración Rekha Sharma-Crawford cuestionó los rechazos masivos a las solicitudes de extranjeros.

Qué dijo la abogada sobre el cambio del Uscis y los posibles rechazos

La acción legal cuestiona la implementación obligatoria e inmediata de la nueva versión del formulario de patrocinio económico sin otorgar un período de gracia para los solicitantes.

En la demanda conjunta, la segunda vicepresidenta de la asociación de abogados detalló el impacto directo de esta medida imprevista en las familias y sus asesores. “Esta es la segunda vez en 17 meses que la administración intenta armar su poder ejecutivo para dañar directamente a los inmigrantes, las familias, los empleadores y las comunidades de toda la nación”, aseguró Sharma-Crawford.

La letrada también expuso su preocupación por las consecuencias inmediatas que esta decisión del gobierno federal genera en las oficinas de asesoría:

“ Estas acciones del Uscis causaron pánico , ya que los solicitantes elegibles ahora temen una ola de presentaciones rechazadas que tienen el potencial de causar mayores demoras o pérdida de beneficios para los solicitantes”, sentenció.

, ya que los solicitantes elegibles ahora que tienen el potencial de causar mayores demoras o pérdida de beneficios para los solicitantes”, sentenció. En su intervención, la abogada advirtió sobre la gravedad de las consecuencias que las familias enfrentan por la falta de un período de transición.

En ese marco, sostuvo que el daño “es potencialmente irreparable”, ya que las familias “pueden perder su fecha de presentación sin tener la culpa”.

Los fundamentos de la demanda frente al cambio de formulario del Uscis

La demanda de la agrupación impugna la decisión del Uscis de exigir la nueva edición del formulario I-864 con fecha del 24 de agosto de 2026. La agencia federal publicó estos nuevos documentos el pasado lunes 31 de agosto y dictaminó su validez inmediata a partir de esa fecha.

Los demandantes argumentan que esta medida vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Reducción de Papeleo al omitir el proceso de consulta pública previa.

Según su postura, la falta de aviso oportuno provoca el rechazo automático de cientos de carpetas postales que los interesados completaron con las versiones anteriores de los documentos.

La abogada cuestionó la decisión del Uscis de comenzar a exigir inmediatamente la nueva versión del formulario Fotomontaje realizado con IA (Magnific y Uscis)

Además, reclamaron que la página web de la agencia contenía fallas que impedían completar campos de escritura obligatorios. Según la asociación, este error obligó a los profesionales a realizar transcripciones de manera manual.

Qué cambia con la decisión del Uscis sobre el nuevo formulario

La nueva versión del documento de patrocinio económico introduce requisitos de fondo que modifican la naturaleza del trámite.

El formulario exige ahora que el patrocinador otorgue una autorización para que el gobierno investigue su historial de crédito y consulte su puntaje financiero.

Los demandantes argumentan que esta medida vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Reducción de Papeleo Imagen ilustrativa generada con IA

En ese marco, los demandantes aseguran que la enmienda convierte una demostración de ingresos y activos en una intromisión en la privacidad de los ciudadanos.

En ese sentido, el Uscis advirtió al presentar el cambio que el bloqueo de seguridad en las cuentas de crédito del patrocinador impedirá la evaluación del caso.