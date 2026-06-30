Secretario del DHS, sobre el ICE en el Mundial de la FIFA: “No estamos haciendo control de inmigración”

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, explicó cuáles son las tareas que cumplen los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Mundial 2026. En sus declaraciones, remarcó que no se llevan a cabo controles de inmigración y sostuvo que la percepción del público sobre la agencia está distorsionada.

La declaración del secretario del DHS sobre el ICE en el Mundial de la FIFA y los controles

Designado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacerse cargo del DHS, Mullin expuso las razones detrás del despliegue de agentes en las sedes deportivas. En declaraciones previas al inicio del Mundial, indicó que las tareas que realizan se alinean con protocolos nacionales aplicados históricamente en espectáculos masivos, como el Super Bowl.

Qué se sabe del despliegue del ICE durante el Mundial 2026

Asimismo, el funcionario sostuvo que la percepción pública sobre el ICE está distorsionada por la narrativa de los medios estadounidenses. “Hace 18 meses, la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían que existía ICE”, expresó al respecto.

En esa línea, manifestó que considera que la sociedad actual desconoce las funciones reales y necesarias que ejerce la agencia federal. Además, explicó que las actividades actuales del ICE en el Mundial de EE.UU. distan mucho de lo que el público imagina sobre posibles detenciones.

Según sus palabras, tanto oficiales del ICE como de Homeland Security Investigations (HSI) están desplegados “todos los días” durante la competencia internacional. “Por eso, cuando nuestros agentes están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, concluyó.

El Mundial 2026 y los controles del DHS: nivel de alerta

El DHS lo clasificó como Special Event Assessment Rating (SEAR) nivel 1, la máxima categoría en la escala federal de seguridad para eventos masivos. El protocolo establecido para estos casos es el mismo aplicado por el Super Bowl, como marcó Mullin.

Según la página web oficial, la categoría corresponde a eventos de gran importancia nacional o internacional que pueden requerir un amplio apoyo interinstitucional federal.

La agencia indica además que la experiencia y las capacidades únicas del HSI en contraterrorismo e investigaciones criminales, junto con sus alianzas estatales, locales, tribales e internacionales, desempeñan un papel crucial para garantizar la seguridad y el éxito de estos eventos.

El Mundial 2026, así como otros eventos importantes en EE.UU., requiere de una coordinación interinstitucional entre agencias como el ICE y el DHS Imagen ilustrativa generada con IA

En este contexto, el objetivo de las autoridades es intervenir en delitos considerados frecuentes en celebraciones de gran escala. Por eso, los equipos del DHS realizan tareas específicas para detectar la venta ilegal de boletos cerca del estadio, así como de mercadería falsa. Estas acciones buscan evitar fraudes comerciales en los encuentros mundialistas.

“El ICE y el HSI estarán allí, luchando contra boletos falsificados, trata de personas, contrabando de drogas y productos falsificados. Trabajarán mano a mano junto con la CBP durante todo el proceso”, detalló Mullin.

Bajo esta clasificación de evento, el documento oficial del DHS señala que, en experiencias anteriores, el apoyo incluyó:

Equipos caninos de detección de explosivos

Evaluaciones de riesgo cibernético

Equipos de inteligencia y revisión de sedes

Operaciones tácticas y apoyo de seguridad aérea

Cuándo un agente del ICE puede detener a un inmigrante indocumentado durante el Mundial 2026

En primera instancia, los agentes federales no controlan el estatus migratorio de las personas, aunque existen casos en los que pueden tomar acciones, según declaró el zar fronterizo designado por el presidente Donald Trump, Tom Homan, en una entrevista con CBS News.

“Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto”, sostuvo.

Los agentes del ICE pueden detener a inmigrantes indocumentados durante el Mundial cuando se presenten preocupaciones de seguridad Fotomontaje generado con IA

Entre los escenarios contemplados figuran situaciones con personas incluidas en listas de vigilancia por terrorismo, individuos buscados por delitos graves o casos vinculados al tráfico de drogas. En esas circunstancias, los dispositivos de seguridad federales prevén procedimientos de detención e intervención.