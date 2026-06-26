El ICE se une al FBI: la maniobra prohibida que terminó en la detención de un migrante en el Mundial

El 12 de junio, un día después del inicio del Mundial 2026, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) detuvieron a un migrante mexicano por operar un dron en una zona con restricciones. Luego de ponerlo bajo custodia, lo entregaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La maniobra prohibida que terminó en la detención de un migrante en el Mundial

Lorenzo Rojas-Martínez, un migrante indocumentado de origen mexicano, presuntamente operó un dron en espacio aéreo restringido cerca del Parque Olímpico del Centenario en Atlanta, Georgia, el 12 de junio durante el Fan Fest. Por este motivo, fue abordado por oficiales del FBI que vigilaban el área.

El FBI se encarga del operativo contra los drones en Atlanta durante el Mundial 2026 Facebook FBI – Federal Bureau of Investigation

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado, en primera instancia los agentes le pidieron su identificación. Al confirmar que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos, lo arrestaron y, al día siguiente, lo trasladaron a la custodia del ICE.

El lunes 15 de junio, las autoridades presentaron cargos en su contra por operar un dron en una zona temporalmente restringida y por reingresar al país norteamericano sin autorización luego de haber sido deportado anteriormente.

Los antecedentes del migrante detenido por el FBI durante el Mundial 2026

En el comunicado, las autoridades señalaron que el historial de Lorenzo Rojas-Martinez incluye varios antecedentes penales. Entre ellos figuran:

Una condena por tráfico de cocaína

Registros por posesión de bienes robados

Informes por contribución a la delincuencia de un menor

Dos cargos por fraude y conducción bajo los efectos del alcohol

Al día siguiente de ser arrestado por el FBI por la maniobra prohibida durante el Mundial, el migrante fue entregado al ICE Archivo

El documento compartido por el DHS indica que Rojas-Martinez ingresó ilegalmente a EE.UU. por primera vez en Texas en 1999 y fue deportado en 2013. Posteriormente, volvió a entrar en una fecha desconocida, fue nuevamente expulsado en 2019 y posteriormente ingresó al país norteamericano por tercera vez.

Los detalles de la prohibición que terminó en la detención de un migrante en el Mundial

El DOJ explicó en un documento oficial que la supervisión de drones en Atlanta está a cargo de la Fuerza de Tarea Contra Sistemas Aéreos No Tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) del FBI. Según Marlo Graham, agente especial a cargo de la oficina del organismo en Georgia, el equipo ya confiscó 21 vehículos no tripulados desde el inicio del Mundial 2026.

Asimismo, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) compartió previo al inicio del Mundial un documento oficial en el que informó la nueva política que rige durante todo el evento en los estadios y zonas cercanas.

La advertencia del FBI sobre los drones durante el Mundial 2026

De este modo, queda prohibido despegar, volar y aterrizar un dron en ciertas zonas establecidas. La medida se aplica en los estadios que albergan partidos del Mundial 2026.

Entre otras, las ubicaciones alcanzadas incluyen al SoFi Stadium de Los Ángeles, en California; el Estadio NRG, en Houston, Texas; el Estadio Mercedes-Benz, en Atlanta, Georgia; y el Estadio Hard Rock, en Miami, Florida. En estas zonas, se prohíbe la actividad en un radio de tres millas náuticas (5,5 kilómetros) y 3000 pies (900 metros).

Además, la prohibición de drones también se aplica en determinados lugares donde se realicen eventos para aficionados relacionados con la Copa del Mundo. Salvo autorización expresa, la actividad está prohibida en un radio de 1 milla náutica (1,8 kilómetros) y hasta 1000 pies (300 metros) sobre el nivel del suelo.