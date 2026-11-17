Los trillizos colombianos Duvan, Esteban y Thomas Manrique, de 19 años, y un amigo de la misma edad fueron detenidos el 5 de noviembre durante una parada de tráfico en Alabama, cuando iban camino al trabajo, según relataron sus familiares a Telemundo. El 10 de noviembre los trasladaron de la cárcel del condado de Pickens a un centro de detención migratoria en Luisiana y quedaron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Qué se sabe de la detención de los trillizos Manrique y su amigo en Alabama

La familia sostiene que los hermanos ingresaron en 2023 por un proceso de asilo y que los cuatro tienen permisos de trabajo hasta 2030.

Ese documento autoriza a emplearse, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirma, en casos similares, que una solicitud pendiente no otorga estatus legal.

Los hermanos pasaron de la cárcel del condado de Pickens a un centro de detención migratoria en Luisiana y quedaron bajo custodia del ICE ICE

Según los familiares, los jóvenes trabajan para sostener a su madre, que permanece en Colombia y acaba de someterse a una cirugía por cáncer intestinal.

La familia también indicó que los hermanos son la principal fuente de ingresos del hogar y pide ayuda económica para afrontar los gastos relacionados con la situación de los cuatro.

Qué significa un permiso de trabajo vigente para un solicitante de asilo

El permiso de empleo para quienes solicitan asilo se rige por el reglamento federal 8 CFR 208.7. Según la American Immigration Council, el solicitante debe esperar 150 días desde que presenta su pedido de asilo para solicitar el permiso, y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) tiene 30 días más para resolver.

DHS expuso su posición en un caso similar de la misma semana. Los gemelos venezolanos Luis y Carlos Orta-Santoro, de 19 años y con una solicitud de asilo pendiente según sus familiares, fueron detenidos en Alabama tras otra parada de tráfico.

Según AP, DHS respondió que ingresaron legalmente, pero se quedaron más allá del plazo, que un juez de inmigración evaluará su caso y que las solicitudes pendientes no confieren estatus legal.

Qué cambió para los titulares de permisos de trabajo y qué sigue en el caso

Un vencimiento en 2030 es compatible con el tope anterior de cinco años. En diciembre de 2025, el Uscis redujo a 18 meses la vigencia máxima de los permisos nuevos y renovados de varias categorías, entre ellas la de solicitantes de asilo, según la American Immigration Council. Los ya emitidos conservan su fecha de vencimiento.

Otros cambios alcanzan a quienes tienen o renuevan un permiso:

La norma final del 14 de octubre eliminó las prórrogas automáticas para quienes renuevan a tiempo, y rige para las renovaciones presentadas desde el 30 de octubre de 2025.

Una propuesta de Uscis de febrero de 2026 extendería a 365 días la espera para pedir el primer permiso por asilo; hasta donde pudo verificarse, aún no es norma final.

Los hermanos pasaron de la cárcel del condado de Pickens a un centro de detención migratoria en Luisiana y quedaron bajo custodia del ICE Eric Thayer - FR171986 AP

Hasta el 16 de noviembre, fecha de la información publicada sobre el caso, ICE no había respondido y no se informó fecha de audiencia ante un juez de inmigración.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.