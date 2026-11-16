Cruzan calles, trepan árboles y llegan hasta las ventanas: las visitas que intrigan a City Bell

Una zarigüeya que trepa hasta la ventana de una vivienda, otra que atraviesa una calle cuando empieza a oscurecer y varios ejemplares que recorren patios y jardines en busca de alimento. Las escenas se registraron en distintos sectores de City Bell, en el partido bonaerense de La Plata, donde vecinos comenzaron a compartir sus encuentros con estos animales, especialmente durante las últimas noches. Aunque algunos aseguran que los avistamientos se volvieron más frecuentes, otros sostienen que las zarigüeyas habitan la localidad desde hace décadas. Los especialistas explican que se trata de una especie nativa, adaptada a los ambientes residenciales, que cumple una función clave en el control natural de plagas.

Los relatos se concentran en las inmediaciones de Camino Centenario y la calle 461, cerca de las vías ferroviarias, aunque también se mencionaron encuentros en otros sectores de City Bell y localidades cercanas, como Gonnet y Arturo Seguí. Estos marsupiales suelen desplazarse al atardecer y durante la noche, cuando salen en busca de alimento. En ese recorrido pueden ingresar a jardines, acercarse a parrillas, revisar residuos domésticos o trepar a los árboles. Su presencia genera sorpresa entre quienes no están acostumbrados a observar fauna silvestre cerca de sus viviendas.

Nora Ferrari Aramburu vive desde 2011 en las inmediaciones de la calle 461 y Camino Centenario, en un sector próximo a las vías donde todavía hay abundante vegetación. Durante el último tiempo comenzó a encontrarse con zarigüeyas en distintos puntos de su propiedad. Una apareció en su ventana y, en otra oportunidad, encontró una cría que había muerto tras el ataque de otros animales, según relató. También aseguró haber observado ejemplares atropellados en la zona. “Empecé a verlas recientemente”, contó a LA NACION.

Las zarigüeyas son animales nativos que habitan distintos sectores de City Bell y sus alrededores

La vecina señaló que detrás de las vías se desarrolló un barrio sobre terrenos que anteriormente formaban parte de los bañados. Si bien consideró que las modificaciones del entorno podrían estar relacionadas con los encuentros, no existen hasta el momento datos oficiales que permitan establecer si las obras y las nuevas construcciones provocaron un desplazamiento de estos animales hacia las viviendas.

En otro sector de la localidad, una vecina se encontró con una zarigüeya mientras regresaba de entrenar. Eran aproximadamente las 20.20 y caminaba por las inmediaciones de las calles 458 y 27 cuando el animal atravesó la calzada delante de ella. “Se cruzó re tranquilo la calle y yo me quedé dura porque creí que me iba a salir corriendo. Pero ni siquiera se asustó cuando pasó enfrente mío y yo estaba caminando”, relató en redes Belu JFa. Según describió, el encuentro ocurrió cuando ya había poca luz y el animal continuó su recorrido sin acercarse a ella.

La zarigüeya que sorprendió a vecinos

Para otros residentes, estas situaciones forman parte de la vida cotidiana. David Mendoza aseguró que es habitual observar zarigüeyas en City Bell, especialmente en el barrio El Rincón y en Arturo Seguí. “Las podés ver cuando el sol cae, cruzando los caminos y trepando los árboles”, señaló. Según explicó, muchos vecinos están acostumbrados a su presencia y no consideran que representen un peligro.

Los testimonios también mencionan avistamientos detrás de la estación ferroviaria de City Bell, sobre la calle 13 y en sectores próximos a la República de los Niños. Diana Rementeria, otra residente, aseguró que estos animales habitan la localidad desde siempre y recordó que en la zona se los conoce habitualmente como comadrejas. Malena Vázquez, por su parte, contó que suelen circular por su casa y que en ocasiones se enfrentan con sus gatos. Según describió, algunos ejemplares incluso superan en tamaño a sus mascotas.

Vecinos de City Bell relataron encuentros con zarigüeyas en patios, jardines y calles de la localidad

El veterinario Diego Marengo, especialista en animales no tradicionales, explicó a LA NACION que la presencia de zarigüeyas en zonas urbanizadas no constituye un fenómeno excepcional. “Siempre hubo en zonas residenciales, de hecho, zona norte (San Isidro, Beccar y demás, está lleno). Buscan alimento y se adaptan muy bien a vivir en los barrios”, señaló.

Aunque popularmente se las denomina comadrejas, los animales que se observan en esta región pertenecen a la especie Didelphis albiventris, conocida como zarigüeya overa o comadreja overa. Marengo aclaró que no deben confundirse con las comadrejas verdaderas, como la especie europea Mustela nivalis. Las zarigüeyas son marsupiales, mientras que las comadrejas verdaderas pertenecen a otro grupo de mamíferos.

Una de las diferencias se encuentra en su reproducción. Las crías de las zarigüeyas nacen en una etapa temprana de desarrollo y continúan creciendo dentro del marsupio, una bolsa abdominal de la madre. “Se meten en el marsupio por dos meses y luego salen y se trepan al lomo de la madre”, detalló el veterinario. Por ese motivo, es posible observar hembras que se desplazan con sus crías aferradas al cuerpo.

También presentan características particulares en su alimentación. Son animales omnívoros que consumen frutas, vegetales, insectos, pequeños roedores y huevos, entre otros alimentos. Esta dieta les permite encontrar recursos tanto en espacios naturales como en ambientes modificados por la actividad humana. Al alimentarse de insectos y otros pequeños animales, contribuyen al control de determinadas poblaciones, incluidas algunas especies consideradas plagas.

Un encuentro inesperado en City Bell

La búsqueda de alimento explica parte de los encuentros en patios y jardines. Los residuos domésticos, los restos de comida y otros recursos disponibles alrededor de las viviendas pueden atraerlas. Para reducir estas situaciones, se recomienda mantener las bolsas de basura en recipientes cerrados o lugares elevados, evitar dejar alimentos al aire libre y revisar que no queden restos en parrillas y otros espacios exteriores.

Uno de los principales inconvenientes mencionados por los vecinos está relacionado con la convivencia con perros y gatos. En Gonnet, Leonela Gómez aseguró que observa zarigüeyas desde hace años y que ocasionalmente ingresan a su propiedad. “Como tengo perros y empiezan a ladrar, salgo al patio y las veo”, relató. Según explicó, intenta evitar que sus mascotas las persigan o ataquen.

Algunos residentes aseguran que comenzaron a observarlas recientemente, mientras otros sostienen que siempre estuvieron en la zona

La vecina también contó que uno de sus perros murió hace tres años y vinculó ese episodio con el contacto con estos animales. Sin embargo, no aportó información veterinaria que permita establecer la causa de la muerte. Las zarigüeyas no son animales venenosos, aunque, como ocurre con otros mamíferos silvestres, pueden morder o arañar si se sienten amenazadas.

“No las molesten”

Marengo recomendó tomar precauciones cuando hay animales domésticos, especialmente aves de corral. “Si hay gente que tiene pollitos, pueden atacarlos. Reforzaría el recinto de las mascotas y que todos vivan en paz”, indicó. También aconsejó no intervenir cuando una zarigüeya se encuentra de paso por una propiedad. “La recomendación para los vecinos es que las acepten como tal y no las molesten. Controlan plagas y si no las molestás, ellas tampoco”, sostuvo.

Además de los encuentros con mascotas, algunos vecinos manifestaron preocupación por los posibles efectos de las obras de infraestructura sobre los espacios donde habita la fauna silvestre. Magdalena Arce sostuvo que las zarigüeyas podrían estar desplazándose por los trabajos vinculados con la autopista y recordó situaciones que, según su experiencia, ocurrieron durante la urbanización de otros sectores. Silvia Alejandra Altamirano también relacionó los avistamientos recientes con el desmonte realizado para la bajada de la autopista.

Las afirmaciones corresponden a observaciones particulares de las residentes. Hasta el momento no se difundieron relevamientos que permitan determinar si existe un aumento de la población de zarigüeyas en City Bell o si los cambios en el uso del suelo están modificando sus desplazamientos.

La seguridad de los animales constituye otra de las preocupaciones. Inés Giobellina, que vive desde hace 30 años frente a la República de los Niños, señaló que las zarigüeyas corren peligro cuando ingresan a propiedades. “Sería bueno saber dónde recurrir cuando aparecen, corren peligro porque los perros las atacan”, expresó. La vecina aseguró que antes también observaba ejemplares en la zona, pero que actualmente los encuentra en distintos sectores.

LA NACION consultó al municipio de La Plata para conocer si el área de zoonosis recibió denuncias o pedidos de intervención por la presencia de zarigüeyas en City Bell, si se realizaron relevamientos para determinar su distribución y si existe alguna evaluación sobre la posible incidencia de la urbanización en sus desplazamientos. También se solicitaron precisiones acerca de las medidas de protección y las recomendaciones oficiales para los residentes. Desde el área de prensa municipal indicaron que trasladaron las preguntas correspondientes, aunque hasta el momento no brindaron una respuesta.