El Banco Central identificó otros US$15 millones en la ruta que investiga el dólar blue

Durante menos de cuatro meses de 2023, una agencia de cambio domiciliada en el oeste del conurbano bonaerense movió en efectivo más de US$15 millones. No le vendió dólares a ningún ahorrista. Los compró a otras agencias al precio oficial y se los revendió a otras agencias, en billetes, sin dejar rastro bancario. Para el Banco Central (BCRA), ese circuito “evidentemente tenía por finalidad adquirir divisas a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer al mercado paralelo”, también conocido como blue.

Así surge de un sumario que el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet, firmó el 27 de octubre pasado y al que accedió LA NACION. Con este avance, el organismo cerró su accionar contra Mas Divisas SA, una exagencia de cambio con domicilio en Ramos Mejía, indicada como un eslabón más del presunto pasamanos de dólares entre agencias de cambio cuando las restricciones del cepo estaban vigentes.

Los US$15 millones conviven con los al menos US$607 millones que, según un informe judicial, movió el circuito denominado “del dólar blue”. Otros cálculos arrojan una cifra mayor: US$900 millones, estimados en base a otros sumarios del BCRA.

Una casas de cambio Santiago Oroz

Según este último sumario, entre el 6 de marzo y el 30 de junio de 2023, Mas Divisas compró exactamente US$15.627.166. Los dólares le llegaron de otras cuatro agencias. Y la mayoría de ese dinero terminó en manos de una misma empresa.

“Estas transacciones en pesos y dólares se realizaron en efectivo (…) lo que imposibilitó la trazabilidad bancaria de los fondos involucrados”, consignó el BCRA. Para el organismo, la licencia de Mas Divisas fue usada “como una pantalla o telón legal”.

La agencia, durante el desarrollo del sumario del BCRA, negó las acusaciones. Una representante legal suya presentó una nota con la que defendió su accionar. En un acta de directorio del 3 de enero de 2023 resolvió operar “por movimientos de caja o efectivo”, con el argumento de que los bancos no le abrían cuentas, e invocó el “derecho constitucional de trabajar”. Pese a esto, la explicación no conformó a los investigadores del BCRA.

Por la diferencia entre lo que pagaba y lo que cobraba, la agencia ganó al menos $74,2 millones en esos cuatro meses, según el cálculo del organismo. ARCA también le puso un ojo a la agencia de cambios. Ante el intento de obtener una constancia de inscripción de Mas Divisas ante el fisco, el sistema informa que “posee incumplimientos notificados por falta de presentación de DDJJ”, en alusión a declaraciones juradas.

Información del sistema de ARCA sobre Mas Divisas

Una de las contrapartes de Mas Divisas conduce a otros sumarios del BCRA. Ese es el caso de Concordia Inversiones, que según los documentos oficiales otorgó “mutuos” en dólares a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Ese sumario alude a “transferencias en dólares estadounidenses, realizadas a 53 personas humanas” entre el 1° de febrero y el 19 de abril de 2023. Según el detalle, hay sujetos que recibieron más de una transferencia. Hubo 56 movimientos por US$150.000 cada uno, seis de US$125.000, dos de US$110.000, uno de US$130.000 y otro de US$100.000. Todos ellos suman US$9,8 millones.

“Como justificación del origen de los fondos presentaron contratos de mutuos que documentaban préstamos otorgados por la entidad sumariada”, sostiene el sumario contra Concordia Inversiones. Un detalle: la devolución de los montos iba a realizarse en ‘dólar billete’ (sic), tal cual surge del documento del BCRA.

Allí están volcados los nombres y CUIT de los receptores de los mutuos. Un cruce de esa información con documentos comerciales en una base utilizada por bancos permitió observar que de los 53 sujetos, cinco percibieron la AUH y siete son monotributistas.

Estos sumarios exponen las sospechas del BCRA sobre la ruta del rulo financiero, también conocida como la del dólar blue. La entidad monetaria publicó documentos que dan cuenta de supuestas maniobras con montos todavía más elevados.

La documentación del Central incluye operaciones de dinero desde enero de 2022 hasta octubre de 2023. Las páginas analizadas por LA NACION aluden a investigaciones hechas a Gallo Cambios, Mega Latina, Stema Cambios y Arg Exchange, la casa de cambio de Elías Piccirillo, también conocido como “el rey del dólar blue”.

Por separado, suman ventas que ascienden hasta los US$1371 millones. Sin embargo, al considerar que muchos de los giros fueron cruzados entre estas mismas entidades, la cifra baja a US$900 millones.

Su pérdida de trazabilidad (las casas de cambio recibían pesos, pero no registraban operaciones de venta de dólares) y un “activo mercado paralelo” durante estos años son los indicios que el BCRA utilizó para argumentar el posible desvío de estos millones. Entonces, la Superintendencia a cargo de Curutchet identificó a los proveedores de los dólares y hasta dónde llegan sus rastros.

El juez Ariel Lijo está a cargo de la causa judicial que investiga el rulo financiero Ricardo Pristupluk

La cifra total de las investigaciones vinculadas a la ruta del dólar blue varía. Un trabajo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) la estimó en US$607 millones, en base a extracciones en efectivo realizadas por las casas de cambio investigadas por el rulo financiero durante la época del cepo.

“El mecanismo desplegado redundó en la disposición patrimonial por medio de la sustracción del mercado legal de al menos US$607.432.023 a través de extracciones en efectivo, con una ganancia posible ilícita proporcional a la brecha cambiaria vigente -que en este período llegó a superar el 100%- en perjuicio del sistema de la administración de reservas y del destino regulatorio asignado a la adjudicación de divisas al tipo de cambio oficial“, sostuvo la jueza María Servini antes de que las causas por el ”rulo" quedaran concentradas bajo la tutela del juez Ariel Lijo.