Subsecretario de Estado de EE.UU.: “El asilo no debería ser una laguna legal para eludir la ley de inmigración”

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, apuntó contra el sistema de asilo en medio de la nueva política de la administración Trump que contempla revocar las visas de negocios y turismo de hasta 200 mil extranjeros. En sus redes sociales, denunció que el mecanismo se ha convertido en una “laguna legal” utilizada para eludir las leyes de inmigración generales.

Qué dijo el subsecretario de Estado de EE.UU. sobre el sistema de asilo

Landau apuntó contra el sistema en un extenso comunicado en su cuenta de X. Allí sostuvo que el asilo político no estaba diseñado para funcionar como una “laguna legal” o un escape que permita evadir las leyes de inmigración generales.

People in the US and all over the world are fed up with bogus asylum claims. Asylum isn’t supposed to be a loophole to circumvent immigration laws; rather, it’s supposed to provide a narrow safe harbor for persons persecuted because of their “race, religion, nationality,… pic.twitter.com/fNHbj1SsIX — Christopher Landau (@DeputySecState) August 24, 2026

En ese sentido, remarcó que el objetivo del beneficio era servir como “un refugio seguro y acotado” para personas que padecen persecución oficial por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política.

“El sistema lleva mucho tiempo desbordado por solicitudes de asilo frívolas, lo que significa que se demoran años en determinar si los solicitantes tienen derecho al beneficio. Tiempo durante el cual pueden trabajar, tener hijos y echar raíces en nuestro país”, señaló.

Landau también destacó que tanto los ciudadanos estadounidenses como los de otras partes del mundo estaban “hartos” del “volumen de solicitudes de asilo fraudulentas” que saturaban el sistema.

El caso de “Beto” Coral y la reacción de Christopher Landau

En el comunicado, el subsecretario hizo alusión al caso de “Beto” Coral, un activista colombiano que solicitó asilo en EE.UU. por ser víctima de la “guerra y la impunidad” en Colombia.

Beto Coral afirmó que su ingreso a Estados Unidos en diciembre de 2015 fue legal y que mantenía un trámite de solicitud de asilo pendiente desde el año 2016 Go Fund Me

Landau denunció que, mientras gozaba de la protección estadounidense, Coral habría respaldado al entonces presidente colombiano Gustavo Petro e intentado librar una batalla legal en tribunales estadounidenses contra Abelardo de la Espriella.

Landau calificó de “absurdo y paradójico” que Coral buscara asilo en EE.UU. por sentirse en peligro en su país mientras defendía al gobierno oficialista de Colombia, y acusaba a la administración Trump de “cazar a los hispanos” y torturarlos.

Christopher Landau calificó de “absurdo y paradójico” que Beto Coral buscara asilo en EE. UU. mientras apoyaba al gobierno de Gustavo Petro Redes Sociales Beto Coral

“Vaya escenario de Alicia en el país de las maravillas. Mientras solicitaba asilo en nuestro país, servía al gobierno de extrema izquierda de Colombia”, dijo.

Coral emigró a EE.UU. desde Colombia en diciembre de 2015 con una visa de turista. Unos meses después de su llegada, presentó una solicitud de asilo político.

El nuevo contexto político con las visas estadounidenses

El alegato de Landau surge en medio de la nueva política de la administración Trump, que contempla revocar visas de negocios (B1) y turismo (B2) emitidas entre los años 2016 y 2026 a unos 200 mil extranjeros.

“Vamos a coordinar con el DHS para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, según AP.

Pigott se negó a comentar sobre la cantidad de visas que podrían ser revocadas. Sin embargo, aclaró que, como el proceso estaba en curso, “la cantidad de revocaciones sigue dinámica y se realizará de forma continua”.