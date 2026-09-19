Tom Homan, zar de la frontera, confirma investigación contra congresista de origen migrante: “Nadie está por encima de la ley”

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, confirmó que existe una investigación criminal relacionada con acusaciones contra la congresista Ilhan Omar, representante demócrata por Minnesota. Nacida en Somalia, la legisladora llegó a Estados Unidos como refugiada durante su infancia. El funcionario evitó revelar detalles del expediente y afirmó: “Nadie está por encima de la ley”.

Tom Homan confirma una investigación criminal vinculada con Ilhan Omar

Durante una entrevista emitida el 13 de septiembre en el programa The Sunday Briefing, de Fox News, Homan confirmó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) investiga acusaciones relacionadas con Omar. El funcionario describió el caso como una “investigación criminal en curso”.

El funcionario señaló que el HSI continuará con las averiguaciones y sostuvo que cualquier eventual infracción debe investigarse sin importar el cargo de la persona involucrada Instagram ilhanmn

Ante una consulta sobre si el gobierno federal cuenta con pruebas de un posible fraude migratorio o de naturalización, evitó responder sobre ese punto: “Sé que están pasando cosas, pero no puedo dar detalles de lo que está sucediendo”. Homan sostuvo que cualquier eventual infracción debe investigarse independientemente del cargo de la persona involucrada.

“Si alguien comete una infracción migratoria, un fraude matrimonial o cualquier otro delito similar, sea congresista o no, nadie está por encima de la ley”, afirmó. Luego indicó que el Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) continuará con las averiguaciones.

El funcionario no presentó información sobre posibles pruebas ni cargos contra la legisladora. También se refirió a la posibilidad de iniciar un procedimiento de desnaturalización si las autoridades demostraran que la ciudadanía fue obtenida ilegalmente o mediante ocultamiento o tergiversación de información material.

“Si alguien miente durante ese proceso para convertirse en ciudadano y podemos demostrar que, efectivamente, mintió o tergiversó información, podemos desnaturalizarlo”, sostuvo Homan. A su vez, agregó que las autoridades estadounidenses ya recurrieron a ese mecanismo en otros casos.

Las acusaciones de fraude migratorio que involucran a Ilhan Omar

Omar enfrenta desde hace años acusaciones de haberse casado con Ahmed Elmi, un ciudadano británico. Sus críticos sostienen que sería su hermano y que el matrimonio tuvo fines migratorios. La representante rechazó reiteradamente esos señalamientos y los calificó como “mentiras intolerantes”.

El supuesto parentesco no ha podido ser confirmado con registros públicos. Una investigación de Minnesota Star Tribune tampoco pudo confirmarlo ni descartarlo de manera concluyente.

The New York Post informó que fuentes consultadas por el medio consideran que la pesquisa federal podría centrarse en el proceso mediante el cual Omar obtuvo la ciudadanía estadounidense y en documentación relacionada con su padre.

Por su parte, Omar sostiene que obtuvo automáticamente la ciudadanía como hija menor de edad de un padre naturalizado. Ella, su padre y sus hermanos se convirtieron en ciudadanos estadounidenses en 2000. Los registros del Congreso ubican su nacimiento el 4 de octubre de 1982.

Quién es Ilhan Omar: de refugiada somalí al Congreso de Estados Unidos

Omar nació en Somalia y huyó junto con su familia de la guerra civil cuando tenía ocho años. Después de pasar cuatro años en un campo de refugiados en Kenia, llegó a Estados Unidos durante la década de 1990 y se instaló en Minneapolis en 1997.

La demócrata representa al 5° Distrito de Minnesota en la Cámara de Representantes. Asumió por primera vez en enero de 2019 y se convirtió en la primera refugiada africana en integrar el Congreso y en una de las dos primeras mujeres musulmanas elegidas para la Cámara.

Omar sostiene que adquirió automáticamente la ciudadanía en 2000 como hija de un padre que se había naturalizado en Estados Unidos Instagram ilhanmn

¿Qué otras autoridades hablaron sobre las averiguaciones?

Antes de las declaraciones de Homan, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, afirmó en un podcast que las autoridades examinaban la historia migratoria de la familia de la legisladora y sostuvo que “algo va a pasar”.

También formuló acusaciones sobre el matrimonio de Omar y planteó la posibilidad de que existieran otras irregularidades vinculadas con la llegada de la familia a Estados Unidos.

El vicepresidente JD Vance había señalado durante una conferencia en mayo que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) examinaba si la representante había cometido fraude migratorio. Omar rechazó públicamente esas acusaciones en declaraciones a TMZ DC.

A esas declaraciones se sumó el fiscal general adjunto Todd Blanche, quien fue consultado el 15 de septiembre durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre el caso y la posibilidad de que Omar fuera deportada. Blanche evitó pronunciarse sobre el escenario planteado y sostuvo: “No hago comentarios sobre investigaciones criminales en curso”.