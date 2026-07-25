Tom Homan, zar de la frontera: “Quiero que el ICE lleve cámaras corporales para que EE.UU. vea lo mismo que los agentes”

El zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, confirmó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) deberán utilizar cámaras corporales durante las detenciones de vehículos. La medida fue anunciada luego de operativos en los que migrantes murieron en operativos federales y no existían registros audiovisuales de lo sucedido.

Qué dijo Homan sobre el uso de cámaras corporales del ICE

Homan realizó el anuncio durante una entrevista en Fox News, donde sostuvo que las cámaras permitirán mostrar al público cómo se desarrollan las intervenciones de los agentes. Durante la entrevista, el funcionario defendió el uso de estos dispositivos y aseguró que, en la mayoría de los casos, benefician a las fuerzas de seguridad.

La palabra de Tom Homan sobre las cámaras corporales en agentes, tras los recientes tiroteos en Maine y Texas

“Exoneran a más agentes del orden de los que condenan, y quiero que los oficiales lleven cámaras corporales porque quiero que el pueblo estadounidense vea lo que vieron los agentes cuando actuaron”, aseguró. Además, explicó que el gobierno federal ya adquirió los equipos y que actualmente avanza con la capacitación de los instructores que estarán a cargo de implementar el sistema en todo el país norteamericano.

Las dos muertes del ICE que impulsaron las cámaras corporales

La decisión fue anunciada después de dos operativos ocurridos con apenas seis días de diferencia. Uno de ellos tuvo lugar el 13 de julio en Biddeford, Maine, donde un agente del ICE mató a un conductor colombiano durante una detención de tránsito.

Días antes, otro agente federal disparó y mató a un ciudadano mexicano durante un operativo en Houston, Texas. De acuerdo con Reuters, ninguno de esos procedimientos quedó registrado mediante cámaras corporales, una situación que generó cuestionamientos sobre el accionar de la agencia y motivó protestas en ciudades como Boston, Houston y Portland.

El ICE ya realiza capacitaciones internas para instruir a los inspectores sobre el uso de las cámaras corporales Fotomontaje generado con IA

A inicios de julio, Homan había anunciado la suspensión temporal de la mayoría de las detenciones de vehículos realizadas por el ICE para revisar los protocolos de actuación. Sin embargo, menos de 24 horas después, el presidente Donald Trump ordenó reanudar esos operativos en todo el país.

Según Reuters, el ICE inició un programa piloto de cámaras corporales en 2024, con equipos distribuidos en Baltimore, Buffalo, Detroit, Filadelfia y Washington D.C. Sin embargo, el proyecto se estancó después de que la administración Trump solicitara reducir su financiamiento.

Cuándo comenzará el uso de cámaras corporales del ICE

Homan indicó que la implementación comenzará una vez que finalice la capacitación de los instructores. Según Reuters, la decisión también llega después de que al menos siete personas murieran durante operativos federales de inmigración desde enero de 2025, un contexto que intensificó el debate sobre los procedimientos utilizados por el ICE y reforzó el impulso para incorporar registros audiovisuales.

Homan indicó que la implementación comenzará una vez que finalice la capacitación de los instructores Unsplash/ICE

En otra entrevista, concedida a CBS News, el funcionario insistió en que estos elementos tecnológicos “son el camino a seguir” y sostuvo que permitirán que los estadounidenses conozcan “lo que el agente ve y escucha” al momento de tomar una decisión durante un operativo.

Homan también aseguró que el retraso en la implementación se debió a problemas de financiamiento y explicó que, tras la aprobación de nuevos recursos, el despliegue nacional ya está en marcha.