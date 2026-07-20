Cambios en el ICE: la nueva política de cámaras corporales que respaldó Homan tras los recientes tiroteos

Los recientes episodios de violencia protagonizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos abrieron un intenso debate sobre las directrices operativas federales. En ese marco, Tom Homan, responsable de la política fronteriza, implementó modificaciones en los protocolos de seguridad mientras la administración evalúa la respuesta institucional ante las críticas.

Cámaras corporales en el ICE: qué dijo Tom Homan tras los tiroteos

Homan anunció modificaciones en los operativos tras los recientes episodios que derivaron en la muerte de migrantes. En ese marco, en una entrevista con el programa Face The Nation de CBS News, el funcionario consideró que las cámaras corporales “son la mejor opción” tras los tiroteos.

La palabra de Tom Homan sobre las cámaras corporales en agentes, tras los recientes tiroteos en Maine y Texas

Según dijo, estos dispositivos “permiten que el pueblo estadounidense sepa lo que ve ese agente cuando toma esa medida”. Asimismo, el representante gubernamental insistió en que la ciudadanía debe observar directamente cada procedimiento oficial en la vía pública.

Por último, añadió: “Creo que el pueblo estadounidense necesita ver lo que ese oficial ve y oye”. Como parte del anuncio, las autoridades confirmaron que cada equipo de detención cuenta ahora con al menos un efectivo equipado con cámaras corporales.

Tom Homan responsabilizó al Congreso por las demoras en las cámaras del ICE

Durante la entrevista, el funcionario también abordó la disputa legislativa ocurrida en el Congreso federal, que derivó en la paralización presupuestaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Homan expresó: “Todos en el ICE tendrían una cámara ahora mismo si el gobierno no hubiera sido paralizado por miembros demócratas del Congreso”.

Sobre la asignación económica, el coordinador de fronteras sostuvo que “había dinero en ese proyecto de ley que retuvieron”. Asimismo, detalló que la falta de recursos iniciales retrasó la distribución general de los aparatos de video en las oficinas regionales.

Al momento del tiroteo en Houston que terminó con la muerte de un migrante, los agentes no llevaban cámaras corporales Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles

Homan también cuestionó las expresiones públicas emitidas por diversos sectores políticos contra la fuerza federal de control migratorio. En ese sentido, advirtió que los mensajes “fomentan” la resistencia ciudadana y ponen “en riesgo” la integridad física del personal operativo.

Tiroteos del ICE en Houston y Maine: quiénes fueron las víctimas

Un migrante llamado Lorenzo Salgado Araujo perdió la vida en el barrio Magnolia Park de Houston tras una persecución y tiroteo de agentes del ICE. De acuerdo con un informe de CNN, el mexicano, radicado durante 35 años en Estados Unidos, trabajaba en el rubro de la construcción.

El DHS sostuvo que el conductor intentó escapar y utilizó su vehículo como arma para embestir a los oficiales federales. Por su parte, los familiares de la víctima y diversas organizaciones civiles rechazaron esta versión de los hechos y aseguraron que Salgado no tenía antecedentes.

El DHS sostuvo que el conductor intentó escapar y utilizó su vehículo como arma para embestir a los oficiales federales; familiares de la víctima y diversas organizaciones civiles rechazaron esta versión de los hechos Karen Warren - FR172172 AP

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos exigió una investigación externa y la conservación de todas las pruebas audiovisuales del operativo. Asimismo, representantes demócratas de Texas solicitaron también un esclarecimiento transparente para garantizar la rendición de cuentas institucional.

Días más tarde, el ciudadano colombiano Joan Sebastian Guerrero murió durante un operativo en la localidad de Biddeford, Maine. Según otro reporte de CNN, las autoridades sostuvieron que el migrante contaba con una orden pendiente para abandonar el país según los registros oficiales.