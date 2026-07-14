Abogado de inmigración tras la muerte de latinos en operativos del ICE: “Es limitado lo que un gobierno extranjero puede hacer”

Las muertes de inmigrantes durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) reavivaron la discusión sobre el uso de la fuerza, la transparencia de las investigaciones y la situación de millones de personas que viven desde hace años en Estados Unidos sin un estatus migratorio regular. Mientras avanzan las pesquisas sobre los casos ocurridos en Maine y Houston, el abogado de inmigración Haim Vázquez advirtió que el clima de miedo dentro de la comunidad inmigrante se profundizó.

El temor entre las familias inmigrantes ante el aumento de los operativos del ICE

En una entrevista con Univision, Haim Vázquez aseguró que la comunidad inmigrante atraviesa uno de los momentos de mayor incertidumbre de los últimos años. “Este último año y medio ha sido un año muy difícil para nuestra comunidad inmigrante dentro de Estados Unidos por el miedo, la angustia y la ansiedad que han vivido“, afirmó.

El abogado sostuvo que el impacto de los operativos va mucho más allá de las personas que podrían ser detenidas. “Esta muerte es una de las tantas que hemos vivido con estas operaciones de inmigración o relacionadas a operaciones de inmigración, las cuales están causando no solo ese pánico en estos inmigrantes al salir a trabajar, sino también en sus familias y sus hijos“, expresó.

Vázquez señaló que esa incertidumbre afecta a millones de personas que llevan años e incluso décadas en Estados Unidos sin haber conseguido regularizar su situación migratoria, una realidad que vuelve a cobrar relevancia cada vez que un operativo termina con víctimas fatales.

En una de sus participaciones habituales en Univisión, el abogado sostuvo: “Es importante también entender que es muy limitado lo que un gobierno extranjero puede hacer”. Según explicó el especialista, los ejecutivos por fuera de Estados Unidos podrían llegar a entablar una demanda.

“Se podría tratar de investigar bajo algún tipo de ofensa a los derechos humanos, pero también al mismo tiempo es muy poca la autoridad que tiene para que el gobierno de Estados Unidos imparta la ley de una forma diferente", indicó.

Qué opciones tienen los inmigrantes sin documentos para regularizar su estatus en EE.UU.

Consultado por Univision sobre qué posibilidades tiene una persona que lleva décadas en Estados Unidos sin documentos, Vázquez explicó que el paso del tiempo no abre automáticamente las puertas a una residencia legal.

“La ley de inmigración es restringida y no da la oportunidad por el simple hecho de tener tiempo“, sostuvo. Por eso insistió en que es indispensable analizar cada expediente de forma individual antes de iniciar cualquier trámite.

El especialista también advirtió que los momentos de mayor desesperación suelen convertirse en terreno fértil para las estafas migratorias. "Lo importante es asesorarse correctamente con un abogado que le pueda explicar si puede o no hacerlo, pero al mismo tiempo también cuidarse de fraude, porque desafortunadamente en estos momentos de angustia es cuando estamos viendo más fraude de inmigración con promesas falsas“, alertó.

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Sobre quienes llevan varias décadas en Estados Unidos, explicó que la posibilidad de regularizar el estatus “no es muy directa“, ya que normalmente ”tendría que tener a alguien que lo pueda pedir, que le pueda hacer una petición familiar“.

Además, agregó que muchos casos requieren solicitar un perdón migratorio y recordó que "también hay defensas en corte de inmigración basadas en el tiempo y ahí es donde es importante analizar el caso por caso".

El operativo del ICE en Maine que dejó un colombiano muerto y versiones enfrentadas

Según informó Univision, el caso ocurrido en Biddeford, Maine, continúa bajo investigación después de que un ciudadano colombiano de 26 años muriera baleado por un arma de fuego durante un operativo migratorio del ICE.

Inicialmente, el senador Angus King explicó que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le había comunicado que la persona fallecida era el objetivo de la orden de arresto y que el agente abrió fuego porque el conductor habría intentado utilizar su vehículo como arma contra los oficiales.

Sin embargo, posteriormente la oficina del senador informó que, tras una nueva conversación con Mullin, recibió una versión diferente: el hombre fallecido no era en realidad la persona buscada por la orden de detención. Ese cambio de versión generó dudas sobre lo ocurrido y reforzó los pedidos para que la investigación determine con precisión cómo se desarrolló el procedimiento.

La Fiscalía General de Maine, que trabaja junto al FBI y otras agencias, indicó que las primeras declaraciones obtenidas durante la investigación sostienen que el conductor intentaba huir en dirección a uno de los agentes. No obstante, las circunstancias exactas del episodio continúan siendo materia de análisis.

Muerte de Lorenzo Salgado Araujo en Houston y las dudas sobre la versión del ICE

El caso ocurrido días antes en Houston, reconstruido por Los Angeles Times, también dejó abiertas varias preguntas sobre el accionar de los agentes federales.

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La versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional sostiene que Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano que llevaba 35 años en Estados Unidos, embistió un vehículo del ICE, ignoró las órdenes de los agentes e intentó atropellar a uno de ellos, situación que habría motivado el uso de la fuerza letal en defensa propia.

Sin embargo, los tres hombres que viajaban junto a Salgado Araujo ofrecieron un relato diferente. A través de su abogado, afirmaron que ningún agente estuvo frente al vehículo ni en una situación de peligro que justificara los disparos.

La familia del fallecido, por su parte, sostuvo que él posiblemente no identificó a quienes intentaban detenerlo como agentes federales porque circulaban en vehículos sin identificación visible y creyó que intentaban robarle sus herramientas de trabajo.

La investigación también se desarrolla en un contexto de falta de evidencia audiovisual directa. Según Los Angeles Times, los agentes involucrados tampoco utilizaban cámaras corporales durante el operativo.